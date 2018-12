Sunnuntai

Vuoden luetuimmat jutut: Telakan varjossa Turun telakka luo työtä koko maahan. Miksi sen kotilähiössä on eniten maksuhäiriöitä Suomessa ja 35 prosentin työttömyysaste?

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2018 Baari on auki aamuneljään, mutta joukkotappelu alkaa jo viittä vaille yksitoista. Rahutu Tuhkatriinu, Dingon Levottoman tuhkimon vironkielinen versio on siihen mennessä soinut kolmesti.