Ystäväni Jukka on aina myöhässä – onko mahdollista, että jo siittiönä hän oli muna­solulla muita myöhemmin?

taas, lukijat, tässä Torsti.Hyviä kysymyksiä on tullut paljon, joten mennään suoraan asiaan.

Lähtötilanteessa korttipakka on järjestetty maittain ja numeroittain. Pakkaa aletaan sekoittaa. Voidaanko laskea todennäköisyys, kuinka monen sekoituskerran jälkeen kortit ovat jälleen samassa järjestyksessä, vai estääkö jokin matemaattinen entropian laki näin koskaan tapahtumasta?

Olettakaamme että sekoitettu korttipakka on tosiaan täysin satunnaisessa järjestyksessä. Niinpä sen ensimmäinen kortti voi olla mikä tahansa 52 kortista, toinen mikä tahansa lopuista 51:stä, kolmas 50:stä ja niin edespäin. Matemaattisesti tätä kutsutaan kertomaksi, ja se merkitään 52!.Auki kirjoitettuna se on käsittämättömän iso luku eli 80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 403 766 975 289 505 440 883 277 824 000 000 000 000, jossa on siis 68 numeroa.Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näin monta kertaa sekoittamalla pakka palaisi varmasti oikeaan järjestykseen: eihän noppaakaan kuusi kertaa heittämällä saa varmasti kuutosta. Jos haluttaisiin saada 50 prosentin todennäköisyys, että pakka palaisi järjestykseen, täytyisi se sekoittaa 0,7*52! kertaa. Jos haluttaisiin 90 prosentin todennäköisyys, kertoja tarvittaisiin noin kolme kertaa enemmän.Korttihai saa pakan sekaisin noin puolessa minuutissa. Tämä tarkoittaa, että hän ehtisi vuodessa sekoittaa pakan noin miljoona kertaa. Näinkin hän tarvitsisi siis 62-numeroisen määrän vuosia käydäkseen läpi kaikki mahdolliset korttien järjestykset.Mitään entropian lakia ei siis tarvita, todennäköisyys oikean järjestyksen paluuseen sattumalta vaan on häviävän pieni.

Taiteilijakoti Lallukka on rakennettu tontille, jonka taidekodin säätiö osti Helsingin kaupungilta. Kaupunki ja säätiö sopivat, ettei kauppahintaa tarvitse maksaa niin kauan kuin tontilla toimii taiteilijakoti. Miten käytännössä kävisi, jos rakennuksen alkuperäinen tarkoitus muuttuisi? Jos se esimerkiksi muutettaisiin ”perusasunnoiksi”, tulisiko tontista maksaa hinta – ja minkä arvon mukaan?

Lallukan tonttijärjestely ei ole ihan ainutlaatuinen, kerrotaan Torstille Helsingin kaupungilta. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeisinä aikoina pääomista oli pulaa ja Helsingissä tehtiin noin neljäkymmentä vastaavaa tonttikauppaa yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Lallukan lisäksi esimerkiksi Helsingin konservatorio ja Taidehalli saivat tontit näin.Kauppakirjoihin tehtiin ehdot, joiden mukaan kauppahinnat jäivät osittain tai kokonaan velaksi. Velat erääntyvät maksettaviksi, mikäli tontin käyttötarkoitus muuttuu tai tontti myydään. Velat myös sidottiin erilaisiin indekseihin ja korotussääntöihin.Maksamattomista kauppahinnoista on jouduttu neuvottelemaan kymmenkunta kertaa. Viimeksi näin kävi Alppiharjussa Museoviraston muuttaessa rakennukseen, joka oli aikanaan annettu vastaavalla tonttikaupalla Kotitalousopettajaopiston säätiön käyttöön. Tällöin valtion kiinteistöyhtiö Senaatti ja Helsingin kaupunki neuvottelivat tontille kohtuullisen hinnan.Lallukan säätiössä samaa jouduttiin pohtimaan talon peruskorjauksen yhteydessä. Kun remontin hinta uhkasi nostaa asukkaiden vuokrat lähelle markkinatasoa, nousi esiin myös mahdollisuus, että kaupunki olisi katsonut talon käyttötarkoituksen muuttuneen.Säätiön onneksi remonttiin saatiin lahjoitusvaroja – muun muassa Helsingin kaupungilta – eikä suurempiin vuokrankorotuksiin ollut tarvetta.

Ystäväni Jukka ei ole koskaan missään ajoissa paikalla. Kukaan ystäväpiiristämme ei muista Jukan tulleen paikalle sovittuna ajankohtana. Pohdimme kuitenkin, että Jukan on ainakin kerran pitänyt olla ensimmäinen tai ainakin aivan ensimmäisten joukossa. Tämä siis silloin, kun Jukka on kilpaillut satojen miljoonien muiden siittiöiden kanssa ja selvinnyt voittajana. Nyt haluaisimme tähän varmistusta: onko Jukan todella pitänyt olla ensimmäisten joukossa, vai onko hän voinut valikoitua munasolun kumppaniksi, vaikka olisi tullut munasolun pintaan reilusti muita siittiöitä myöhemmin?

Jukka, tai oikeammin se siittiö, josta hän on saanut alkunsa, ei välttämättä suinkaan ollut ensimmäisenä munasolulla. Normaalissa hedelmöittymisessä munasolun kuorikerroksen pinnalle ehtii kymmeniä siittiöitä.Osa niistä tunkeutuu pintaa syvemmälle ja lopulta yksi solun pintakalvon läpi. Silloin munasolun kalvo sulkeutuu. Joskus sisälle soluun saattaa kuitenkin livahtaa useampikin siittiö. Usein tämä johtaa epänormaaliin hedelmöitykseen, eikä raskaus ala. Lienee myös mahdollista, että vain yksi siittiö hedelmöittää munasolun normaalisti ja muut kuolevat.Ei siis ole varmaa, että Jukan hedelmöittänyt siittiö olisi ollut ensimmäisenä munasolun pinnalla.