Oodin idea

Oodin ala-aulassa soi rivakka teknomusiikki. On lauantai, mutta virolaiset työmiehet ovat asentamassa aulan sisäkattoa. Helsingin keskustakirjasto on tarkoitus avata joulukuun alussa. Rakennusurakka on hieman aikataulusta jäljessä, joten YIT:n työmaalla huhkitaan nyt kahdessa vuorossa yötä myöten.