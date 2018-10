Sunnuntai

Teknologian peto kasvattaa voimiaan – Tekoälystä uhkaa kasvaa ihmiskunnan viimeinen keksintö, joka pyyhkäisee

Pekka Vahvanen on Lappeen­rannassa asuva toimittaja, jolta ilmestyy ensi viikolla kirja Kone kaikkivaltias – Kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan (Atena). Teksti on muokattu katkelma kirjan seitsemännestä luvusta. Teknologian peto on pelottava. Se voi puraista.