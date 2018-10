Sunnuntai

Voiko kaksi ihmistä nähdä saman värin eri lailla?

Rakkaat

ystävät! Viime kerralla oli puhetta siitä, miten nopeasti kesän jälkeen saa aloittaa pakastetuilla marjoilla herkuttelun. Leena Nummelin https://www.hs.fi/haku/?query=leena+nummelin kirjoittaa:”Mielestäni hyvä neuvo on aloittaa pakastemarjojen syönti heti, ettei ensi kesänä olisi enää tämän kesän marjoja. Marjojen maku muuttuu pakkasessa pitkään säilytettynä. Vähän samanlainen strategia kannattaa ottaa saatuihin lahjakortteihin. Olen nähnyt liian monen etsiskelevän korttia vähän ennen sen umpeen menemistä ja todenneen sen kadonneeksi. Tai voi käydä niinkin huonosti kuin Anttilan lahjakortin haltijoille.”

Minua on pitkään kiinnostanut, miten eri tavoin ihmiset näkevät värejä. Onko mahdollista nähdä tietyt aallonpituudet erivärisinä? Jos lempiväri on turkoosi, voiko joku nähdä sen erinä?

Väri on valolähteestä tulevaa aaltomuotoista sähkömagneettista säteilyä, ja eri väreillä on oma aallon­pituutensa. Tulkinta väreistä syntyy lopulta aivoissa.Tähän tapaan värien näkeminen opetettiin koulukirjoissa, mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen, sanoo Helsingin yliopiston tutkija, havaintopsykologi Jukka Häkkinen https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+hakkinen Kaikki alkaa siitä, että silmän verkkokalvolla on näkösoluja, jotka reagoivat aallonpituuksiin ja erottelevat niitä toisistaan.Tietty aallonpituus ei kuitenkaan välttämättä tuota tiettyä värihavaintoa, koska pinnan väristä voi silmään päätyä hyvinkin erilaisia aallon­pituuksia esimerkiksi vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.”Näköaistille on oikeastaan monimutkainen haaste selvittää, minkä värinen­ jokin pinta on”, Häkkinen sanoo.­Väestössä saattaa esiintyä pieniä eroja siinä, miten ihmiset havaitsevat värejä. Silti paljon suurempi eroja tuottava merkitys on sillä, miten ihmiset kokevat ja nimeävät värejä.Siihen vaikuttaa kulttuuritausta, mutta erimielisyyttä väristä voi esiintyä omassa parisuhteessakin. Häkkinen kertoo keskustelleensa hiljattain puolisonsa kanssa siitä, oliko hänen siniharmaa paitansa enemmän sininen vai harmaa.”Mitä kauempana ollaan selkeistä pääväreistä, sitä todennäköisempää on, että ihmiset alkavat nimetä niitä eri tavoin.”

Miksi entisestä presidentistä käytetään edelleen nimitystä presidentti? Eikö entinen presidentti ole aina ex-presidentti? Miten muissa maissa asia käsitellään?

Suomessa on vain omaksuttu tällainen käytäntö. Kun presidentti on vallassa, hänen virallinen nimikkeensä on tasavallan presidentti. Entiset tasavallan presidentit ovat arvonimeltään presidenttejä. Toisin sanoen presidenttejä voi olla useita, mutta tasavallan presidenttejä vain yksi kerrallaan.Kielitoimiston ohjeen mukaan käytäntöä noudatetaan puhuttaessa Suomen presidenteistä. Eri maissa käytännöt vaihtelevat. Siksi muiden maiden entisistä valtionpäämiehistä kannattaa käyttää selittävää määritettä entinen.

Mistä mahtaa johtua, että etenkin karvaiset suomalaiset karjut uskovat vakaasti, että kaikki ruotsalaiset miehet ovat homoseksuaaleja? Ruotsalaisten naisten lesboudesta ei esitetä väitteitä. Eikä norjalaisista, tanskalaisista tai venäläisistä miehistä. Olen kuullut väitteen, että ruotsalaiset miehet pukeutuivat paremmin kuin suomalaiset jo vuosikymmeniä sitten, peseytyivät kunnollisesti, kävivät parturissa, käyttäytyivät tahdikkaasti ja mikä pahinta – käyttivät partavettä. Siis karvakarjun mielestä hajuvesiä. Täysin epämiehekästä! Tästä kumpuaisi ruotsalaisten homottelu, joka ei ole pelkkää haukkumista, vaan osin ihan oikeaa uskoa, että asiassa on perää. Vaikkei tietysti olekaan.