Irlantilaiset saavat äänestää jumalanpilkan romukoppaan, mutta Suomen herkempi Jumala tarvitsee yhä lain suoja

viikon perjantaina irlantilaiset pääsevät äänestämään omista ja Jumalansa tunteista. Kansanäänestys saa päättää, poistetaanko sana jumalanpilkka Irlannin perustuslaista. Jos äänestäjät päättävät tipauttaa sanan historiaan, saa Irlannin keskustaoikeistolainen hallitus kumota jumalanpilkan myös rikoslaista. Presidentinvaalipäiväksi järjestetyn kansanäänestyksen päätymistä lain modernisoinnin kannalle pidetään todennäköisenä.Katolinen Irlanti on maallistunut nopeasti. Keväällä 2015 irlantilaiset äänestivät tasavertaisen avioliittolain puolesta. Keväällä 2018 kansanäänestys kumosi tiukan aborttikiellon. Nyt saattaa olla jumalanpilkan vuoro.Suomi tulee jälkijunassa. Tasavertainen avioliittolaki tuli Suomessa voimaan myöhemmin kuin Irlannissa. Aborttilainsäädäntömme on lain kirjaimen tasolla taantumuksellisempi kuin se, jota Irlantiin parhaillaan sorvataan.Suomi suojelee yhä Jumalaakin pilkalta.Suomen rikoslain mukaan Jumalaa ei saa pilkata julkisesti. Yhtä lailla kiellettyä on loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjata tai häpäistä sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä. Seuraamuksena voi olla tuomio uskonrauhan rikkomisesta sekä sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Pykälän kakkoskohta suojelee jumalanpalvelusta ja muuta uskonnonharjoitusta.Uskonrauhapykälä on nuorehko, vasta 20 vuoden takaa. Muutoshankkeita ei ole vireillä. Kun pykälää viilattiin 1990-luvulla, halusi hallitus pudottaa Jumalan lakitekstistä pois. Jumala teki kuitenkin paluun eduskunnassa. Kyse oli poliittisesta päätöksestä. Tuomioitakin on sittemmin tullut.– tai muutenkaan – en lähtisi pilkkaamaan kenenkään Jumalaa tai jumalia. Kukin pitäköön pyhänä sitä, mitä haluaa, ja palvelkoon rauhassa ja rauhanomaisesti omaa jumalaansa. Uskonnollisuudella on ehkä nykypäivänä vanhoillinen ja taantumuksellinen kaiku, mutta usko antaa yhä sisältöä ja tarkoitusta monen elämään. Ja hyvä niin.Uskonnonvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jumalien kanssa pitäisi olla varpaillaan. Minkään uskontokunnan jumala ei tarvitse maallista lainsäätäjää ja käräjäoikeutta suojelemaan kunniaansa. Yhtä vähän minkään uskonnollisen yhdyskunnan pyhinä pitämät asiat voivat olla niin pyhiä, että niiden julkisesta herjaamisesta pitäisi edes teoriassa joutua Suomessa vankilaan.herkkähipiäisyyden suojeleminen rikoslain keinoin ei kuulu 2010-luvun Suomeen. Jumala ja jumalat kestävät kovaakin pilkkaa, herjaa, kritiikkiä ja satiiria. Kestävätkö heidän seuraajansa? Pitää kestää. Lain avoin sanamuoto ”pyhänä” pidettävistä asioista jättää liikaa tulkinnanvaraa.Esimerkiksi Englannissa ja Walesissa jumalanpilkkakielto kumottiin kymmenen vuotta sitten. Tanskassa samaan päädyttiin viime kesänä. Jumalanpilkasta rankaisevat EU-maat ovat vähemmistössä. Uskontoon kohdistuvat loukkaukset sen sijaan on yhä kriminalisoitu noin puolessa jäsenmaista.Tilanne on toki monin kerroin pahempi useissa Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa uskonnottomuutta tai muunuskoisuutta ei suvaita. Onko niin ankara jumala jumala lainkaan?