Millainen oli ilmanlaatu savupirtissä, kun sitä vertaa ilmanlaatuun Pekingissä?

taas, lukijat, tässä Torsti. Viime palstalla puhuttiin todennäköisyydestä, jolla korttipakkaa satunnaisesti sekoittamalla saisi sen takaisin alkuperäiseen järjestykseen.Nimimerkki Asterix Mathematicum https://www.hs.fi/haku/?query=asterix+mathematicum halusi vielä havainnollistaa todennäköisyyden pienuutta:”Oletetaan, että korttihai sekoittaa vuodessa pakan miljoona kertaa ja että näitä korttihaita on maailmassa satakunta miljardia, siis jokainen koskaan elänyt ihminen. Oletetaan vielä, että jokainen heistä olisi elänyt maailmankaikkeuden alusta saakka, reilut 10 miljardia vuotta. Jopa sen todennäköisyys, että yksikään näistä sekaisin olevista pakoista olisi koskaan ollut samassa järjestyksessä kuin yksikään toinen pakka koskaan, on häviävän pieni ja vastaa useampaa peräkkäistä kaikki oikein -lottovoittoa.”Nimimerkki Huutopussin pelaaja https://www.hs.fi/haku/?query=huutopussin+pelaaja huomautti, että jos korttipakan sekoittaa täydellisesti, puolittaen 52 korttia kahteen 26 kortin osaan ja limittäen ne tasan siten, että joka toinen kortti tulee toisesta ja toinen toisesta puolikkaasta, niin kahdeksan puolituksen ja limityksen jälkeen pakka on palannut alku­peräiseen järjestykseen.Näin täydellisesti hallittua operaatiota ei Torstin mielestä kyllä voi oikeastaan kutsua sekoittamiseksi. Jari Pulliainen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+pulliainen puolestaan kertoi todistaneensa, kun korttipöydässä vedettiin täydestä pakasta neljä ässää peräjälkeen. Hän jäi pohtimaan tapahtuman todennäköisyyttä.Tässä ensimmäinen kortti olisi voinut olla mikä tahansa pakan neljästä ässästä, eli todennäköisyys ässälle oli 4/52. Toinen ässä taas mikä tahansa kolmesta ässästä eli 3/51, kolmannen 2/50 ja neljännen 1/49. Kun nämä kertoo, saadaan yhdistetyksi todennäköisyydeksi 24/6 497 400 eli 1/270 725. Keskimäärin neljä ässää tulevat siis pakasta ensimmäisinä suunnilleen 270 000 jaon välein.

Vielä 1800-luvun alussa suuri osa suomalaisista asui savupirteissä, joissa pienhiukkaspitoisuudet lienevät olleet melkoiset. Onko tietoa, minkälainen oli savupirtin ilmanlaatu verrattuna esimerkiksi nykypäivän Pekingiin ja minkälaisia mahdollisia terveyshaittoja siitä esi-isillemme aiheutui? Entäpä nykypäivänä, onko epäterveellistä poltella sisätiloissa kynttilöitä tai etanolia biotakassa?

Savupirttien ilmanlaadusta ei valitettavasti ole muuta tietoa kuin yläluokkaisten aikalaisten kuvauksia. Tiedämme kuitenkin, että puun epätäydellinen palaminen suljetussa sisätilassa tuottaa suuria noen ja siihen kiinnittyvien myrkyllisten orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia. Hiillosvaiheessa tulee myös runsaasti häkää. Savupiipun puuttumisen ja savupirtin heikon ilmanvaihdon takia pitoisuudet pysyivät varmasti korkeina, koska kitupolttoa oli talvella jatkettava öisinkin.Onkin perusteltua olettaa, että pirtin pienhiukkaspitoisuudet olivat talvella hyvinkin samalla tasolla tai korkeampia kuin kehittyvien maiden suurkaupunkien ulkoilmassa pahoina saastesumupäivinä.Jatkuva savualtistuminen heikensi heikkokuntoisimpien pikkulasten ja vuosikymmenien savualtistumisesta kroonisen keuhkoputkentulehduksen saaneiden kykyä torjua bakteeri-infektioita.Tämä näkyi erityisesti näiden ihmisparkojen sairastumisena vaikeaan keuhkokuumeeseen tai tuberkuloosiin, jotka johtivat usein kuolemaan. Vielä vuonna 1900 Suomen väestön keskimääräinen elinikä oli noin puolet nykyisestä eli vähän yli 40 vuotta ja lapsikuolleisuus oli suuri.Runsas kynttilänpoltto pienessä asunnossa vastaa karkeasti arvioiden yhden henkilön tavanomaista sisätupakointia.Etanolin polton savukaasut ovat huomattavasti puhtaampia kuin kynttilänpoltosta syntyvät. Etanolin huonosta palamisesta voi syntyä haisevia ja hengitysteitä ärsyttäviä kaasuja, mutta nokihiukkasia tai myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia orgaanisia yhdisteitä ei pitäisi muodostua.

Miksi mikroaaltouunien luukut aukeavat kaikissa oikealta vasemmalle? On paljon vanhoja keittiöitä ja uusiakin, joissa olisi parempi, jos uuninluukku avautuisi toisin päin.

Valtaosa maailman mikroaaltouuneista tulee muutamasta megatehtaasta Kiinasta. Niissä erimerkkiset uunit valmistetaan hyvin samanlaisten pohjien päälle. Standardipohjassa luukku avataan oikealta, koska hallintalaitteet on sijoitettu tälle puolelle ajatellen käyttäjien oikeakätistä enemmistöä.Luukun puolen vaihto ei ole mutkatonta, koska toisin kuin esimerkiksi jääkaapeissa tai pakastimissa mikroaaltouunin luukku menee kiinni turvasalvoilla. Niinpä vasemmalta puolelta aukeava uuni tarvitsisi linjastoon niin paljon muutoksia, ettei niiden tuotantoa ilmeisesti nähdä suuressa mittakaavassa kannattavana.Joissakin tiloissa oikealta avattava luukku on kuitenkin hyvin epäkäytännöllinen. Tällaisia tilanteita varten joillakin valmistajilla on keittiökalusteisiin sijoitettavia erikoismalleja, joissa luukku aukeaa joko vasemmalta tai ylhäältä alas. Niitä voi kysyä integroitavia keittiökoneita myyvistä liikkeistä. Nämä mallit ovat kuitenkin perusmikroja kalliimpia.