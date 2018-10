He tulivat, ja nyt he eivät lähde – Pakolaiskriisi jätti Saksaan satojatuhansia ihmisiä, joita ei saada palautettua kotimaihinsa

He tulivat Saksaan, ja nyt he eivät lähde Kolme vuotta sitten Eurooppaan alkoi virrata turvapaikanhakijoita, ja suuri osa halusi Saksaan. Nyt maassa on satojatuhansia ihmisiä, joiden pitäisi lähteä. Niin ei tapahdu. Odottelijat majoitetaan kasarmeihin, ja ilmapiiri kiristyy. Eikä kukaan tiedä, mitä pitäisi tehdä.