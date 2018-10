Sunnuntai

Hintalappu voi unohtua vaatteeseen paremmissakin piireissä – tämän takia se on niin noloa

noloa on siinä, että vaatteesta roikkuu hintalappu?Herttuatarpunaisesta mekosta roikkui hintalappu, kun hän saapui prinssikanssa vierailulle Tongalle. Tästä on nyt kirjoitettu vaikka kuinka paljon maailman lehdissä. Kuva leviää.Pääasiassa huomio on ollut myönteistä, vaikka puhutaankin kömmähdyksestä ja mokasta. Juttujen mukaan tämä vain osoittaa, että Meghan on tavallinen ihminen. Todellakin!Minunkin työpaikallani on ihminen, jolta pomo leikkaa aina hintalapun niskasta tai kainalosta tai hameenhelmasta ja pudistelee päätään.Joskus toki käy niin, että työntekijän oma poika on jo aamulla huomannut lapun, poistanut sen ja nuhdellut äitiään.Se työntekijä olen minä. Voin kertoa, miten näin pääsee käymään.jää vaatteeseen, kun on kiire kokeilla, olisiko tämä vaate hyvä tänään. Joinakin aamuina joutuu kokeilemaan useampiakin­ asuja. Ei siinä hötäkässä lappuja ajattele. Joskus on niin kiire bussiin, että lapun vain piilottaa takin alle.Mihin sitten perustuu lapun näkymisen nolous? Pomon ja lapsen mielestä lappu kuin lappu kertoo huolimattomuudesta.Vaatteen kantajan kannalta nolous liittyy ihan muuhun. Sisältöön. Siihen, mitä lapussa lukee. Hinta, koko ja merkki – nehän ovat intiimejä asioita. Vaate voi olla liian kallis tai liian halpa, lihavaa kokoa tai mautonta merkkiä.Noloa on ylipäätään jäädä kiinni siitä, että on taas hankkinut uuden vaatteen ja vieläpä uutena. Olisi edes vaatelainaamon lappu.Meghanin hintalappu kertoo, että hän on ehkä vähän hömelö, vaihtanut vaatteita kiireessä ja käyttää valmisvaatteita – tai sitten hänen avustajansa, palvelijansa, paras kaverinsa tai Harry on mokannut. Meghanilla ei ole pomoa eikä vielä poikaakaan.Mutta ei mitään hätää Meghan, et ole maailmassa yksin.