Onko Afrikassa masennusta?

Eräs psykologiksi itsensä esitellyt väitti, että Afrikassa ei olisi masennusta lainkaan. Pitääkö se paikkansa?

Eräs psykologiksi itsensä esitellyt väitti, että Afrikassa ei olisi masennusta lainkaan. Pitääkö se paikkansa?

Psykologin esittämä väite on esimerkki melko yleisestä Afrikan eksotisoinnista, johon sortuvat usein myös luonnonmukaista elämäntapaa kannattavat ihmiset ja niin sanotut travellerit.Taustalla on oletus, että kulutus­yhteiskunnalta suojassa elävät köyhät ihmiset eivät ehdi masentua, koska he keskittyvät elämässä olennaiseen eli elannon hankkimiseen ja perheeseensä.Väite ei kuitenkaan pidä paik­kaansa. Tutkimusten mukaan Afrikassa on masentuneita siinä missä muuallakin.­Australialaisen Queenslandin yli­opiston tutkijat selvittivät vuonna 2013 masennuksen yleisyyttä maailmassa, ja eniten masentuneita oli Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idän maissa.On kuitenkin muistettava, että eri maiden masennusluvuista ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska rekisterit ja kyselyt eivät ole vertailukelpoisia.Australialaisten tutkimuksessa Irakissa ei ollut lukujen valossa juuri lainkaan masennusta.Se selittyi kuitenkin terveyspal­veluiden puutteella: jos ei ole psy­kiatrian palveluita, ei ole myöskään masennusdiagnooseja, mutta se ei silti tarkoita, että masennusta ei olisi.Joissakin maissa psykiatriset ongelmat ovat tabu, ja ne jäävät siksi pimentoon.Joskus taas psyykkiset oireet saavat eri selityksiä.Zimbabwessa masennusta tutkinut tutkimusryhmä on huomannut, että masennusta ja muita psyykkisiä ­oireita kuvataan usein somaattisten sairauksien kautta tai niiden sanotaan aiheutuneen ”liiallisesta ajattelusta”.

Varsinkin pitkien lentomatkojen yhteydessä puhutaan hiilidioksidipäästöjen kompensoimisesta. Erään laskurin mukaan yhden hengen lento Bangkokiin tuottaa 3 000 kiloa hiilidioksidia, ja se esittää, että maksaisin kompensaatiomaksua 71 euroa. Voiko noin suuresta päästöstä selvitä niin pienellä summalla? Paljonko oikeasti vaatisi rahaa tai tekoja, jotta kolme tonnia hiilidioksidia poistettaisiin ilmakehästä?

