Eduskunnasta löytyy vasemmistoveteraaneja ja kansallismielisiä, jotka ovat kaikesta eri mieltä, mutta yksi heitä yhdistää – Putinin Venäjän ymmärtäminen

Toiset kansanedustajat ymmärtävät Putinin Venäjää enemmän kuin toiset

Toiset kansanedustajat ymmärtävät Putinin Venäjää enemmän kuin toiset Eduskunnassa on kolmenlaisia Venäjän myötäilijöitä: kansallismielisiä, vasemmistoveteraaneja ja Paasikiven–Kekkosen linjaan uskovia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén vaikuttaa varautuneelta. Hän keskeyttää haastattelun ensimmäisen kysymyksen kohdalla. ”Tämä on just se, mikä tekee tästä niin hankalaa”, Packalén puuskahtaa. Tarkoitus on puhua Packalénin Venäjä-näkemyksistä.