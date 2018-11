Sunnuntai

Miksi Kustaa Vaasan puistossa olevan muistomerkin sisältä kuuluu koputusta?

taas, lukijat, tässä Torsti. Edellisellä palstalla puhuttiin savupirttien ilmanlaadusta. Useampikin lukija kehotti tikkaremmiä tutustumaan metsäteollisuuden energiantuotannon professorin Per Olov Nilssonin https://www.hs.fi/haku/?query=per+olov+nilssonin kirjoitukseen Savutupa – paljon mainettaan parempi.Kirjoituksessaan ruotsalainen Nilsson kertoo mitanneensa savutuvan häkäpitoisuuksia lämmityksen aikana ja toteaa niiden jääneen työsuojeluhallituksen raja-arvojen alle.Nilsson ei kuitenkaan kommentoi artikkelissaan lainkaan ilman pienhiukkaspitoisuuksia. Torstin vastauksessa perehdyttiin juuri pienhiukkasten aiheuttamaan terveysriskiin, jonka tikkaremmi arvioi edelleen ilmeiseksi.

Onko Suomessa ollut Juha Sipilää epäpätevämpää pääministeriä? Tällä en tarkoita pääministerin harjoittamaa politiikkaa, vaan sitä, miten hän sitä tekee. Sipilän hallituksen lakiesitykset ovat tulleet eduskuntaan valmistelemattomina ja usein perustuslain vastaisina. Onko aiemmilla hallituksilla ollut vastaavia ongelmia?

Tikkaremmin asiantuntijat eivät olisi nimittämässä Sipilää epäpäteväksi pääministeriksi. Vaikka hallituksen vastatuuleen joutuneet hankkeet, erityisesti sote- ja maakuntauudistus, ovat saaneet paljon julkisuutta, suurin osa Sipilän hallituksen antamista lakiesityksistä on hyväksytty aivan normaalisti. Itse asiassa hallitus on toteuttanut ohjelmaansa monelta osin, esimerkiksi kilpailukykysopimuksen tai työllisyystavoitteen kohdalla, hyvin tarmokkaasti.Sote-uudistus on tästä ilmeinen poikkeus. Siinä on kuitenkin kyse Suomen historian suurimmasta hallintouudistuksesta, joten tietty määrä hankaluuksia oli odotettavissa. On kuitenkin harvinaista, että näin isoa ja vaikeaa hanketta ajetaan vielä hallituskauden lopulla, eikä sen toteutuminen näytä varmalta.Kun vertailee Sipilää aiempiin pää­ministereihin, kannattaa huomioida perustuslain tulkintakulttuurin muutos. Suhtautuminen perusoikeuksiin on muuttunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen, perusoikeusuudistuksen ja uuden perustuslain myötä kirjaimellisemmaksi kuin aikaisempina vuosikymmeninä, jolloin tulkinnat jättivät suuremman tilan poliittiselle harkinnalle. Tämän voi nähdä hyvänä tai huonona kehityksenä, mutta pää­ministeri ei voi siihen suoraan vaikuttaa.Pääministerin pätevyyden arvioimiseen onkin vaikea löytää selkeitä kriteereitä, eikä tehtävään ole muodollisia pätevyysvaatimuksia. Yksi kriteeri on tietysti vallassa pysyminen, ja tässä Sipilä on toistaiseksi onnistunut.Kuka sitten olisi Suomen historian epäpätevin pääministeri? Tikkaremmi ehdottaa Otto Wille Kuusista https://www.hs.fi/haku/?query=otto+wille+kuusista , jonka mandaatti ei tullut Suomen kansalta vaan Stalinilta https://www.hs.fi/haku/?query=stalinilta . Kuusisen hallitus ei myöskään onnistunut päämäärässään liittää Suomi osaksi Neuvostoliittoa.

Olen erään kyläyhdistyksen puheenjohtaja, mutta tarkoitukseni on luopua siitä seuraavassa vuosikokouksessa. Miten yhdistyksen tulee menetellä, jos uutta puheenjohtajaa ei saada valituksi? Jääkö yhdistys ilman puheenjohtajaa, vai pitääkö vanhan puheenjohtajan jatkaa virkaa toimittavana, kunnes uusi löytyy?

Tilanne on hankala. Vaikka puheenjohtaja voi periaatteessa erota milloin haluaa, on hän kuitenkin vastuussa siitä, että yhdistykselle jää toimiva johto. Jos yhdistyksellä ei ole vara­puheenjohtajaa eikä halukkaita puheenjohtajaksi ole, pitää puheenjohtajan siis jatkaa yrittämistä, kunnes uusi johto saadaan valittua.Toinen vaihtoehto on tietysti lopettaa koko yhdistys, jos halukkaita ei löydy. Tätä varten tarvitaan kuitenkin uusi kokous, jos päätöksentekoa yhdistyksen lopettamisesta ei ole mainittu aiemmassa kokouskutsussa.

Vanhankaupungin kalliolla, Kustaa Vaasan puistossa, komeilee vuoden 1616 maapäivien kunniaksi pystytetty obeliskimainen muistomerkki. Sen kolmelle sivulle on kaiverrettu teksti suomeksi, ruotsiksi ja latinaksi. Kun seisoo suomenkielisen sivun edessä ja painaa korvansa sen kylkeen, saattaa kuulla sisältä koputusta. Mistä koputus mahtaa johtua?

