Sunnuntai

Kannatamme: viranomaisvastaisuus kuriin kaikin keinoin

Joskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ratkaisu on lähempänä kuin luulisikaan. Soteakin on väännetty asiantuntijoiden johdolla vuosikaudet, eikä valmista ole tullut. Sillä aikaa sisäministeriö on kaikessa hiljaisuudessa, suuressa luovuudessa ja älyn säihkeessä keksinyt lähes täydellisen rat­kaisun.Ministeriössä on valmisteltu lakiesitystä, joka antaisi poliisille pääsyn moniin arkaluonteisiin potilastietoihin. Esityksen mukaan poliisille olisi hyvä raportoida esimerkiksi se, ”jos henkilö osoittaa viranomaisvastaisuutta”.Kannatamme ehdottomasti. Etuja on paljon. Vastaisuus vähenee, turvallisuus paranee.Iso siivu yksityisyydensuojaa menetetään, mutta väliäkö hällä. Sillä samalla loppuisi sote-vääntö.Sotesta haetaan säästöjä. Niitä tulee, kun pannaan lääkärit raportoimaan pelottavista potilaista, kummista suunnitelmista ja – pahinta kaikista – viranomaisvastaisuudesta.Kuka sen jälkeen haluaa käydä lääkärissä puhumassa yhtään mistään?Myös koulujen Wilma-järjestelmän seuranta voitaisiin antaa nettipoliisien tehtäväksi. Kirjojen toistuva unohtelu: valistusvastaisuutta. Myöhästely: oppivelvollisuusvastaisuutta. Bonuksia ja hymynaama poliisille moisen bongaamisesta.Ja hei: jutussa mahdollisesti ilmenevä viranomaisvastaisuus ei liity kirjoittajaan.