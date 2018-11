Sunnuntai

Miksi räppärit koskettelevat laulaessaan jalkoväliään?

Rakkaat

ystävät! Vuosi hupenee ja niin myös valon määrä. Tällä kertaa menemme suoraan kysymyksiin.

Olen alkanut ihmetellä tuota Englannin Elisabetia, kun täytyy vain jaksaa eikä pääse eläkkeelle. Tiedän toki, että vain kuolema vapauttaa tehtävistä. Taitaa sama juttu olla Ruotsin valtakunnassa Kaarle Kustaan kohdalla. Jos laki on sellainen, eikö sitä voisi muuttaa? Kysymykseni on, että onko Euroopassa muita virkoja tai tehtäviä, jotka ovat elinikäisiä, paitsi jotkut kunniatehtävät?

Perinteisesti on ollut niin, että kuningaskuntien hallitsijat pysyvät vallassa kuolemaansa asti.Britanniassa kuningatar toimii oikeastaan Jumalan asettamassa tehtävässä, joten kruunusta luopuminen ei ole aivan pikkujuttu. 92-vuotias Elisabet II https://www.hs.fi/haku/?query=elisabet+ii on itse aikoinaan sanonut, että aikoo toimia kuningattarena loppuun asti. Jos hän kuitenkin tulisi sairaaksi, prinssi Charles https://www.hs.fi/haku/?query=charles voisi toimia sijaishallitsijana. Käytännössä Elisabet on jo vähentänyt tehtäviään.Ajat ovat muuttumassa. Euroopasta löytyy hallitsijoita, jotka ovat viime vuosina siirtäneet tehtäviään nuoremmille: Hollannin kuningatar Beatrix https://www.hs.fi/haku/?query=beatrix , Belgian kuningas Albert II https://www.hs.fi/haku/?query=albert+ii ja Espanjan kuningas Juan Carlos https://www.hs.fi/haku/?query=juan+carlos ovat luopuneet kruunustaan, ja heidän poikansa ovat nousseet hallitsijoiksi. Espanjassa maan perustuslakia muutettiin, jotta vallanvaihto olisi mahdollinen.Mutta kysymykseesi: jos erilaiset kunniatehtävät jätetään ulkopuolelle, elinikäisiä pestejä taitaa kuninkaallisten lisäksi olla vain hengellisillä johtajilla. Paavikin voi kyllä erota virastaan – näin teki Benedictus XVI https://www.hs.fi/haku/?query=benedictus+xvi viisi vuotta sitten –, mutta se on hyvin harvinaista.Riippuu myös, miten kunniatehtävä määritellään. Esimerkiksi Ruotsin akatemian jäsenyys oli pitkään elinikäinen, kunnes jäsenyydestä eroaminen tehtiin mahdolliseksi tänä vuonna.Sitten on tietysti ammatteja, joissa työtä usein jatketaan. Esimerkiksi taiteilijat saattavat jatkaa luomistaan eläkeiästä huolimatta. 88-vuotias Clint Eastwood https://www.hs.fi/haku/?query=clint+eastwood tekee edelleen elokuvia, ja vuonna 2010 kuollut kuuluisa kuvataiteilija Louise Bour­geois https://www.hs.fi/haku/?query=louise+bourgeois työskenteli peräti 98-vuotiaaksi asti.Kokonaan toinen kysymys on, jääkö kukaan tulevaisuudessa eläkkeelle tai onko valtioilla siihen varaa.­

Ollaan perheen kanssa mietitty, miten kärpäset päätyvät ikkunan väliin. Silmin nähden kaikki aukot on tukittu, mutta silti välillä ikkunoiden välissä on isojakin kärpäsiä.

Ei ole kauan siitä, kun itsekin jälleen päivittelin kärpästen raatoja ikkunan välissä. Äkkiseltään tämä tuntuu samankaltaiselta arjen mysteeriltä kuin pesukoneeseen katoavat sukat.Kärpäsillä ei valitettavasti ole salaisia voimia. Ne löytävät tiensä ikkunoiden väliin pienistä rei’istä, joita ei helposti huomaa asunnon sisältä.Yleinen reitti on tuuletusa­ukko, jollaisia useimmista ikkunoista löytyy uloimman ikkunanpokan alaosasta. Tuuletus­aukkoja ei saa tukkia – muuten kosteus ei pääse poistumaan ikkunan välistä –, mutta niihin voi asentaa pienet verkonpalat kärpästen estämiseksi. Jos näin toimitaan, verkko täytyy muistaa pitää puhtaana.

Ihmetyttää monikin asia nuoremman polven käyttäytymisessä, mutta kysyn nyt vain yhdestä yksityiskohdasta: miksi räppärit elehtivät esiintyessään epäasiallisesti ja koskettelevat laulaessaan jalkoväliään? Tällaiselle myöhäiskeski-ikäiselle naisihmiselle tulee siitä epä­mukava olo. Vai onko tämä jokin gangs­takulttuuriin liittyvä juttu, jota ilman räppääminen ei ole uskottavaa?

