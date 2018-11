Sunnuntai

Kohta korkataan joulukalenteri, ja sieltä voi löytyä jopa luksusta – koruja, juustoa, giniä tai vene

viikkoa enää ja saa ruveta aukomaan joulukalenterin luukkuja. Eikä tarvitse tyytyä pelkkiin kuviin. Niistä voi saada vaikka mitä. Suklaata ja leluja ainakin.Entä jos tekisi itse kalenterin, vielä ehtisi. Mitä kaikkea luukuista voisi tulla? Mikä sopisi aikuiselle?löytyy kosmetiikkakalentereita. Niitä on melkein joka merkillä. Kalenterin luukkujen takaa voi löytyä myös koruja, posliiniesineitä, teelajeja, joulukoristeita, tuoksukynttilöitä – tai pieniä juustopaloja.Viime vuosina maailmalla ovat tulleet muotiin luksuskalenterit. Yli miljoonan maksaneessa kalenterissa oli sisällä kristallia ja timantteja. Porschen kalenterin yhdestä luukusta tuli vene, toisesta kello.Ehkä jonkun rikkaan joulukalenterista tulee kokonaisia taloja, kuin monopolipelissä.Tietysti on myös todellisia aikuisten kalentereita. Seksikalenterista löytyy hierovia kuulia, voiteita, käsirautoja, tuoksukondomeja...Tunnelmaa kohottaa toki sekin, jos luukun takaa tuleekin joka päivä pieni pullo kuohuviiniä. On myös viski-, gini-, armanjakki- ja chilivodkakalentereita.Riskinä on, että tulee avattua useampi luukku kerrallaan. Ehkä hinta voisi hillitä. Otetaan vaikka arvokas pähkinäpuinen joulukalenterilaatikko, jonka jokaisesta lokerosta­ löytyy minipullo vanhaa, harvinaista skotlantilaista viskiä. Se maksaa noin 11 000 euroa.ideoita. Niitä voi matkia kotona. Luukun taakse läheisyyslupauksia, pusuja ja haleja, irstaita ehdotuksia, kiihottavia pikku aforismeja. Pieniä led-tuikkuja pimeyteen. Kossua ja beroccaa.Itselle voisi tuunata henkilökohtaisen kalenterin oman allakan tapahtumien mukaan.Siinä voisi olla sopivina aamuina päänsärkylääkettä pikkujoulukrapulaan, D-vitamiinia kaamosmasennukseen ja rauhoittavia pillereitä joulustressiin.Siltä varalta, että joulun lähestyessä hymy hyytyy.