Jos joutuu veden alle, kannattaako vetää keuhkot täyteen ilmaa?

ystävät! Viime kerralla oli puhetta siitä, miksi Suomella ja Virolla on sama kansallislaulu. Tuomas Väinä https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+vaina jatkaa aiheesta:”Suomen kansallislaulua ei ole virallistettu koskaan. Maamme on vakiintunut Suomen kansallislauluksi, mutta mikään taho (esimerkiksi eduskunta) ei ole tehnyt asiasta virallista päätöstä eikä siitä ole olemassa lakia (toisin kuin esimerkiksi lipusta ja vaakunasta). Vaikka laulujen melodia on sama, on esittämisessä sanojen lisäksi eräs ero: Viron kansallislaulussa säkeistön loppuosaa ei kerrata Maamme-laulun tapaan. Lisäksi Viron kansallislaulusta on tapana laulaa kolme säkeistöä, Maamme-laulusta kaksi.”

Veden alle joutunutta ihmistä pyydetään monissa elokuvissa pidättämään hengitystä. Onko siitä varsinaisesti mitään hyötyä? Mihin keuhkot täyteen vedettyä ilmaa voi käyttää?

Hengityksen pidättäminen perustuu siihen, että mitä enemmän ilmaa keuhkoissa on, sitä enemmän kehossa on happea, joka pitää ihmisen tajuissaan veden alla.Ilmasta happea on noin 21 prosenttia. Kun hengitämme sisään, osa tästä hapesta jää kehon käyttöön. Aivot tarvitsevat happea toimiakseen.Tarkempi vastaus riippuu hieman siitä, missä yhteydessä vedät ilmaa keuhkoihin. Oletko pinnan päällä vai esimerkiksi uppoavassa autossa?”Ne ovat hyvin erilaisia tilanteita”, sanoo vapaasukelluskouluttaja Kimmo­ Lahtinen https://www.hs.fi/haku/?query=kimmo+lahtinen Lahtinen kertoo esimerkin siitä, miten paineen vaihtelu vaikuttaa asiaan.Kuvitellaan, että sinulla on seitsemän litran keuhkot ja vedät ne täyteen pinnan päällä. Kun sukellat kymmeneen metriin, keuhkoissa on enää vain kolme ja puoli litraa ilmaa. Näin siksi, että paine puristaa ilmaa kasaan. Hyvä uutinen on se, että mitä syvemmälle menet, sitä pienempi määrä happea riittää pitämään sinut tajuissaan.Jos puolestaan joudut autossa veden varaan ja uppoat sen kanssa kymmeneen metriin, voit vetää keuhkot täyteen samat seitsemän litraa. Mutta auton upotessa ilma auton sisällä puristuu paineen vaihtelun seurauksena. Hengität siis paineistettua ilmaa.”Jos lähdet nousemaan kymmenestä metristä pintaan ja pidätät sitkeästi hengitystä nousun aikana, sinulla saattaa revetä keuhkot, koska pintaan tullessa seitsemän litraa laajenee neljääntoista litraan”, Lahtinen sanoo.Pintaan sukeltaminen uppoavasta autosta onkin haastavaa. Siinä täytyy pitää pää kylmänä. Laajeneva ilma pääsee keuhkoista, kun pidät katseen pintaan päin etkä väkisin yritä pitää ilmaa keuhkoissa.

Ulkomaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa huomioni on useasti kiinnittynyt siihen, että ihmiset kotiinsa tai muuten sisälle tullessaan jättävät ulkojalkineet jalkaansa. Henkilöt jopa käyvät sohvalle tai sängylle pitkäkseen kengät jalassa. Erityisesti tämä koskee englantilaisia ja amerikkalaisia sarjoja ja elokuvia. Mistä tässä mahtaa olla kyse?

Siinä, pidetäänkö kenkiä kotona, on eri alueiden välillä suuria eroja.Myös Eurooppa on jakaantunut tässä asiassa. Esimerkiksi Pohjois-Euroopassa kengät riisutaan ja niin yleensä myös Itä-Euroopassa, mutta Hollannissa ja Britanniassa näin ei pääsääntöisesti tehdä.Yhdysvalloissa kengät pidetään jalassa, paitsi Havaijilla ja Alaskassa, tai ne vaihdetaan tohveleihin tai tossuihin. Silti uskaltaisin väittää, että harva pitää kenkiä sängyssä. Se taitaa olla lähinnä draamallinen keino­ kuvata henkilöä.

Olen ollut viime aikoina huomaavinani, että mediassa ja puheessakin käytetään yhä useammin sanaa ihminen, kun mielestäni soveltuvampaa voisi olla käyttää henkilö-sanaa. Esimerkiksi: ”3 759 ihmistä saa kunniamerkin”, ”Pro Finlandia -mitalin saa 12 ihmistä”. Vihreiden puheenjohtajaksi­ tarvittiin ”tunnettu ihminen”. ”Ihminen syttyi tuleen espoolaisella terveysasemalla”. Viesti tulee selväksi, mutta jonkinlainen vivahde-ero näillä kahdella sanalla mielestäni on. Onko sanojen käytössä jotain viisasta sääntöä tai periaatetta?

Nyrkkisääntö on: ihminen on yleensä parempi sana kuin henkilö, jota käytetään usein virallisissa yhteyksissä – ja paljon myös turhaan. Kielitoimiston mukaan henkilö-sanaa käytetään, kun puhutaan ihmisestä yksilönä tai taideteoksen henkilöhahmona tai kun puhutaan ihmisen yksilöllisestä olemuksesta.Sanan käyttäminen on kyllä mahdollista, kun ilmaistaan ihmisten lukumäärää, mutta perinteisesti siinä tehtävässä on käytetty henki-sanaa (”mitalin saa 12 henkeä”). Koska henki-sana on alkanut kuulostaa hieman vanhahtavalta, on ihan luontevaa käyttää ihminen-sanaa.Mutta olet oikeassa: vihreiden puheenjohtajaksi tarvittiin ”tunnettu henkilö” eikä ihminen, sillä tässä ihmisestä puhutaan nimenomaan yksilönä ja persoonana.