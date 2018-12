Sunnuntai

Kumman kuusi on korkeampi: Turun vai Tampereen?

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime palstalla ihmeteltiin ananaslimonadien keinomakeutusta. Nimimerkki Palma-limpparien ystävä https://www.hs.fi/haku/?query=palma-limpparien+ystava muisteli, että sokerillista ananaslimpparia oli markkinoilla ainakin 1960-luvulla. Kyseessä oli Oy Mallasjuoman Palma Ananas. Sittemmin Hartwall osti Mallasjuoman ja monet sen tuotteet hävisivät markkinoilta.Ja sitten uusiin kysymyksiin. Niiden myötä Torsti toivottaa kaikille lukijoille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019.

Ratkoit lähes parikymmentä vuotta sitten helsinkiläis-turkulaisen avio­parin raastavan jokavuotisen riidan ilmoittamalla, että Turun kaupungin joulukuusi on korkeampi kuin Helsingin. Joulurauha on siitä asti ympäröinyt perhettämme. Tein kuitenkin tyttäreni kanssa viime viikolla jouluvisiitin Tampereen joulutorille, ja siellä se seisoi: korkea kuusi. Uusi jouluongelma oli valmis. Kumpi kuusi on korkeampi, Turun vai Tampereen?

suuretkin joulukuuset ovat kertakäyttöisiä, vaihtelevat kuusten koot ja sen myötä kokojärjestys vuodesta toiseen.Tänä vuonna Turun kuusi on noin 22 metriä ja painaa noin 4 200 kiloa. Se on noin metrin korkeampi kuin Tampereen kuusi, jolla on tänä vuonna kokoa noin 21 metriä ja painoa noin 3 800 kiloa.Tampereelta kuitenkin kerrottiin Torstille, että kuusi on ollut välillä suurempikin, jopa liki 30 metriä. Tänä vuonna yhtään nykyistä suurempaa kuusta ei kuitenkaan olisi torille saatu, koska Tampereen keskustassa on raitiovaunutyömaa.Helsingin Senaatintorin kuusi on selvästi kaksikkoa pienempi, noin 18 metriä ja 3 000 kiloa. Tässäkin kokoa rajoittaa logistiikka: suuremman kuusen kuljetus vaatisi erikoisjärjestelyjä, joita ei ole pidetty mielekkäinä.Torsti kävi Tuomaan markkinoilla saunoessaan ihailemassa Senaatin­torin kuusta. Aivan tarpeeksi kookkaalta sekin kyllä näytti.

Linnan juhlien kättelyseremonian taustamusiikki toi mieleeni kysymyksen: voisiko musiikkieverstiluutnantti kohota kenraalikuntaan? Vaadittaisiinko laajaa oppineisuutta, laajaa omaa sävellystuotantoa, pitkää palvelusaikaa, toimimista koko maan sotilassoittokuntien ylikapellimestarina vai mitä?

musiikkieverstiluutnantti ei voi kohota kenraalikuntaan. Musiikki­everstiluutnantti on erikoisupseeri eli akateemista erikoiskoulutusta vaativaa tehtävää Puolustusvoimissa hoitava henkilö. Musiikin ohella erikoisupseereita toimii lääkinnän, eläinlääkinnän, farmasian, talouden ja teknisillä aloilla.Erikoisupseerien ylentämisestä on säädetty tasavallan presidentin asetuksessa sotilas- ja palvelusarvoista sekä Puolustusvoimien tunnuskuvasta. Asetuksessa säädetään, että sotilaskapellimestarin ylin mahdollinen sotilasarvo on everstiluutnantti eli musiikkieverstiluutnantti.Toiset erikoisupseerit voivat kuitenkin kohota kenraalikuntaan. Puolustusvoimien ylilääkäri Simo Siitonen https://www.hs.fi/haku/?query=simo+siitonen on prikaatinkenraali, ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja Kari Renko https://www.hs.fi/haku/?query=kari+renko on insinöörikenraalimajuri. Myös kenttäpiispa lukeutuu kenraalikuntaan.Historiasta löytyy useita insinööri- ja lääkintäkenraalimajureja, kaksi lääkintäkenraaliluutnanttia, lääkintäkontra-amiraali ja kolme eläinlääkintäkenraalimajuria.

Näin joulun alla palaavat mieleeni muistot lapsuudesta ja 50-luvulta. Jouluaaton iloa synkisti suuresti tuleva esiintyminen joulupukille. Jouduin aina ennen pukin pakettien jakamista lausumaan runon. Runo alkoi sanoilla: ”Äiti kuule loppui koulu, nythän meille alkoi joulu.” Voisitko auttaa minua löytämään tämän muistorikkaan runon? Ehkäpä tänä jouluna voisin esittää runon pukille ilman että polvet ainakaan pelosta tutisevat!

