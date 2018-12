Sunnuntai

Vapahtaja oli entisaikaan paras joululahjamme, nyt laulussa toivotaan dynamiittia rusetilla

Vanhojen

joululaulujen mukaan Vapahtaja oli paras lahja. Mate­riaalisista lahjoista Annin kelkka oli verraton, Veikon orhi oiva ja Maijan vauva sievä.Nykyään paras joululahja on, ainakin jos Legon Palikkaista joulua -laulua on uskominen.Aikamme Anneille ja Veikoille suunnatussa videossa musisoi joulupukkien ja poliisien hard rock -yhtye, joka listaa lahjatoiveita:”Päivä kakstoista koitti, mä mitä toivoinkaan: hirmumyrskyn hurjan, laivoja pulaan, urhoja ruoriin, viidakon villin, koneen kadonneita, pantterin hurjan, moottorin ärjyn, räjähdyksen, kytät takaa-ajoon, murtomiehiä, kultavarkauden, dynamiittia rusetilla!”Jokaisen säkeistön päätteeksi viiksekäs Lego-ukko yrittää hullunkiilto silmissään sytyttää dynamiittipanosta. Viime hetkellä vihaisen näköinen Lego-nainen tempaisee räjähteen ja puhaltaa sen sammuksiin.Laulu on ehkä kaukana perinteisestä joululyriikasta, mutta se sopii Legon muodonmuutokseen. Kun vuoteen 1989 asti kaikki ukkelit ja akkelit hymyilivät, jo 2000-luvun alussa kolmasosa niistä oli vihaisia. Joukkoon mahtuu myös häijyjä, pelokkaita ja inhoavia naamoja.Nyt itkeä saa, nyt meluta saa, tora on paljon mukavampaa. Ärjyä joulua!