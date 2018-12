Sunnuntai

Sisällissodan muistelu on ohi – on aika hengähtää ja kerätä voimia talvisodan muisteluun

oli rankka, mutta me selvisimme siitä. Vuoden 1918 sodan muistelemisesta.Ja kyllä me olemmekin muistelleet. Kerrataan vähän.Sisällissotaa on muisteltu seminaareissa, luentosarjoissa, valtiovallan tervehdyksissä, tutkimuksissa, tietokirjoissa, romaaneissa, keskustelutilaisuuksissa, lehtien erikoisliitteissä, kolumneissa, pääkirjoituksissa sekä tv- ja radio-ohjelmissa.On muutakin. Kuten sisällissota Helsingissä -kävelykierros. Espoo sisällissodassa -näyttely. Leppävaaran taistelupaikat -mobiilireitti. Tampere 1918. Kangasala 1918. Vilppula 1918. Tammisunnuntain 100-vuotisjuhla. Jääkäreiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhla. Tehtaan tyttöjen muistotilaisuus. Hennala 1918 -viikko.Lisäksi on järjestetty runomatineoita, sukututkimusryhmiä, kapinaraitti-kulttuurikävelyitä, Sovinto 100 -messu, Tytöt 1918 -musikaali, Veljeni vartija -ooppera sekä Jääkärimarssin 100-vuotiskonsertti.Ja hyvä niin. Emme koskaan saa unohtaa, mutta kaiken tämän jälkeen voimme hetken hengähtää. Hyvin muisteltu!Jouluna on tärkeää kerätä voimia, sillä myös ensi vuodesta tulee rankka.Marraskuussa viimeistään alkaa 80-vuotiaan talvisodan muisteleminen.