Kirjailija Juha Hurmeen puheen­vuoro: Me ihmiset olemme riippuvaisia kasveista ja eläimistä – Näin se on, perkele, eikä millään muulla lailla! Jo kirjailija Maiju Lassilan antisankarit ymmärsivät, että kaikella elävällä on yhteinen alkuperä. Lassilan kuolemasta tuli tänä vuonna sata vuotta. Miksi siitä on vaiettu, kysyy Juha Hurme uudenvuoden kirjailijapuheenvuorossaan.