Pitääkö ravintolan henkilökunnan osata suomea ja ruotsia?

ystävät, viime­kertainen aiheemme eli jalkineiden käyttö sisä­tiloissa on kirvoittanut paljon ajatuksia. Nimettömänä pysyttelevä 87-vuotias lukijani kirjoittaa:”Lienette minua paljon nuorempia. Minun nuoruudessani eikä suvussamme eikä tuntemissani perheissä oltu koskaan sukkasillaan sisällä. En ole edes nähnyt vanhempia sukkasillaan, aina on ollut kengät tai tossut. Vain ’rahvaan’ piireissä tiedän ihmisten liikkuneen sukkasillaan.No, tavathan ovat muuttuneet, kun kansa rahvaallistuu koko ajan. Ennen oli tapana, että kun jonkin suvun ensimmäinen lähti yliopistoon, hän sai akateemisen tapakoulutuksen osakunnissa ja opetteli tapoja. Nyt marssitaan yliopistoihin ja viis veisataan tavoista, tuodaan kotoa rahvaan tavat akateemisiin piireihin. Minulla on ystäväperheitä mm. Sveitsissä ja Italiassa. Olen vieraillut heidän kodeissaan ja saanut olla yövieraanakin. En ole koskaan nähnyt ketään sukkasillaan. Aina on jalkineet jalassa, ja talvella ulkona ulkokengät, sisällä sisäjalkineet. Muka pohjoismainen tapa olla sukkasillaan ja ’potkia’ kengät jalasta on moukkamaista. Kun ihminen on sukkasillaan, hän on puolipu­keissa.” Olli Hakkarainen https://www.hs.fi/haku/?query=olli+hakkarainen puolestaan kertoo: ”Opiskelin Montereyssä Kaliforniassa MBA-tutkinnon 80-luvun lopulla, ja yhtenä oppiaineenani oli ’kulttuurierojen hallinta’. Kun käsittelimme näennäisesti samankaltaisten kulttuurien eroja ja mietimme selityksiä niille, parikin amerikkalaista opiskelijaa nosti keskusteluun skandinaavien tavan riisua kengät jalasta mennessään käymään ystävien tai aivan vieraidenkin luona. Heistä oli vastenmielistä kävellä kyläpaikan lattioilla, ja USA:ssa varsinkin kokolattia­matoilla, vain likaiset ja usein myös hikiset sukat jalassaan.”

Yle lähettää paljon rock- ym. konsertteja, joissa tekstitetään suomeksi artistien höpinät kappaleiden välissä. Kuitenkaan kappaleiden sanoja ei käännetä, miksiköhän?

Yleisradion ystävälliset työntekijät kertoivat minulle, että kääntämistä punnitaan ohjelmakohtaisesti. Mitään yleistä linjaa ei siis ole, ja joitakin konsertteja kyllä tekstitetään myös laululyriikoiden osalta.Katsojiltakin tulee palautetta puolesta ja vastaan: osa haluaisi kaikki sanoitukset käännettyinä, osa kokee, että ne häiritsevät konsertti­elämystä.Siksi Ylellä yritetään tarkkaan miettiä, milloin kääntämisestä on katsojalle aidosti ”lisäarvoa”. Sta­dionkonsertin tunnelmaan pääsyä tekstitys voi jopa merkittävästi haitata. Sen sijaan jos esitys on sellainen, että lyriikka on tärkeimmässä roolissa, sanat käännetään. Esimerkiksi saksalaisen Max Raaben https://www.hs.fi/haku/?query=max+raaben konsertit käännettiin kokonaisuudessaan. Myös musiikkidokumenteissa lyriikoita käännetään usein.

Mitä käsite ”vapaa sana” tarkoittaa? Olin tilaisuudessa, jossa ”vapaan sanan” käyttäjät sortuivat pitämään pitkän esitelmän tai jaarittelemaan loputtomasti. Kuulijat uupuivat, ja moni halukas jäi ilman vuoroa. Miten pitkä on puheenvuoro parhaimmillaan?

Tilanne on tuttu ja tuskallinen. Siksi suositan, että tilaisuuden järjestäjät tekevät selväksi, minkä mittaisia puheenvuoroja toivotaan. Tämän voi esittää jo kutsun yhteydessä tai viimeistään ”vapaan sanan” osuuden alussa.Jos järjestäjä ei aseta rajoja, ne on asetettava itse. Olen puhujana noudattanut sellaista periaatetta, että jos puheita on yksi tai vähän, maksimipituus omalleni on kymmenen minuuttia. Vapaa sana -tilanteissa en missään nimessä ylitä viittä minuuttia. Järjestäjätahon asettamat rajat suojelisivat puhujia myös itseltään.

Englantia taitamattomana olen ollut hätää kärsimässä jo useammassakin ravintolassa, jossa henkilökunta puhuu vain englantia. Virkamiestenhän pitää Suomessa osata sekä suomea että ruotsia. Miten on asian laita muiden palveluntarjoajien kohdalla?

