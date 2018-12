Sunnuntai

Suomalaiset ovat hyväuskoisia hölmöjä, ja juuri se on Suomen vahvuus ja heikkous

elävät kuin koe-eläinrotat labora­toriossaan, kertoo brittiläisen Monocle-lehden tammikuun numero. Valtaa käyttää valtio, joka kerää rottakansalaisiltaan isot määrät tietoa heti näiden syntymästä lähtien. Elämänsä aikana kansalaiset altistuvat kokeelle kokeen perään. Arkielämän orwellilaiset piirteet eivät edes haittaa suomalaisia, sillä heillä on syvä luottamus valtiollisiin instituutioihin.No nyt ei kyllä ihan...Ennen kuin kukaan ehtii närkästyä, on syytä todeta, että Monoclen artikkeli on umpipositiivinen. Happiness Lab -otsikon alla toimittajat selvittävät, miksi Suomesta on tullut maailman onnellisin maa. Valtion pitkäjänteinen ponnistelu suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi – vaikkakin sitten äidillis-isällisen holhoavasti – nousee taustasyyksi kansalaisten onnellisuuteen.on opittu asia. Luottamuksen suurin hyöty on, että se helpottaa arkielämää. Ei tarvitse koko ajan miettiä ja pelätä, onko joku ehkä petkuttamassa tai kampittamassa. Voi keskittyä olemaan onnellinen omassa elämässään, niin kuin suomalaiset hyvin hoidetussa Suomi-laboratoriossaan.Tuttuus tukee luottamusta. Valittujen Palojen kesäisen kyselyn mukaan suomalaiset luottavat palomiehiin, lentäjiin, apteekin henkilökuntaan, sairaanhoitajiin, käsityöläisiin, lääkäriin ja poliisiin (HS 12.7.). Luottamuksen varmin kasvattaja näyttää olevan univormu. Eihän siinä lähtökohtaisesti mitään pahaa ole. On niitä pahempiakin paikkoja istua kuin Finnairin koneessa palomiehen ja proviisorin välissä.Avoimessa maailmassa luottamus voi mennä liian pitkälle. Äskettäin Pohjoismaiden pääministerit varoittivat liiallisen luottamuksen vaaroista: Kriittinen infra­struktuuri pitää suojata epäilyttäviltä ulkomaisilta ostajilta, sillä Pohjoismailla ”ei ole enää varaa olla naiiveja” (HS 1.11.). Pääministerit painottivat etenkin tietoliikenneyhteyksien, energiahuollon sekä puolustuksen kannalta tärkeiden maa-alueiden turvaamista. Samaan lopputulemaan saattoivat tulla myös ne, jotka lukivat joulupäivänä austra­lialaisen kaivosyhtiön toimista Suomessa (IL 25.12.).asuessa suomalainen luottamus joutuu erityisen kovalle koetukselle. Vaikka olisi perusluoteeltaan kuinka epäileväinen, kriittinen ja jopa kyyninen, joutuu huomaamaan, että perusluottamuksesta on vaikea oppia pois. Usein saa tuntea itsensä hyväuskoiseksi hölmöksi. Se voi olla nöyryyttävää.Luottamuksen ydin ei ole kuitenkaan siinä, että uskoisi muiden olevan aina hyviä ja epäitsekkäitä. Luottamuksen ydin on siinä, että uskoo muiden toimivan ainakin lähtökohtaisesti reiluuden ja kohtuuden peruspelisääntöjen mukaan. Luottamus toimii, kun luottajia on tarpeeksi. Järjestelmä kestää aina muutaman vapaamatkustajan, mutta ei liian montaa.Suomi-laboratorion suojissa kasvaneet kansalaiset saavat olla hyväuskoisia hölmöjä, koska heillä on varaa siihen. Kaverikin on. Luottamus on Suomelle ja muille Pohjoismaille sekä vahvuus että heikkous. Monoclen artikkelin kuvitusta katsoessa tekee mieli huutaa: Hei siellä laboratoriossa, kuuleeko kukaan? Älkää uskoko ihan kaikkea, mutta älkää koskaan myöskään muuttuko. Tasapainoilkaa! Kauan eläkäämme me hyväuskoiset hölmöt!