Montako kuukautta on Marsissa?

taas, lukijat, tässä Torsti. Viime vuoden viimeisellä palstalla käsiteltiin erikoisupseerien sotilasarvoja. Useampi lukija kiinnitti huomiota Torstin kirjoitusvirheeseen: puolustusvoimien ylilääkäri Simo Siitonen https://www.hs.fi/haku/?query=simo+siitonen on prikaatikenraali, ei prikaatinkenraali. Satu Matinlauri https://www.hs.fi/haku/?query=satu+matinlauri halusi täydentää erikoisupseerin pätevyysvaatimuksia: vaikka yleensä erikoisupseereilta edellytetään akateemista erikoiskoulutusta, joihinkin erikoisupseerin tehtäviin riittää insinöörin tai teknikon tutkinto.Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Helsingin Sanomissa 22.12. kerrottiin Marsin Insight-laskeutujasta ja sen laitteista, jotka mittaavat Marsin pinnan tapahtumia, ”Marsin järistyksiä”. Ajankohtaan viittaavissa yksityiskohdissa puhuttiin joulukuusta, joka liittyy maapallolla mitattuun ajan kulkuun ja meidän kuun kiertoomme. Jäin miettimään, miten aikaa tulisi mitata Marsissa. Montako kuukautta siellä on? Laskuja komplisoi luonnollisesti se, että kiertäviä kuita on kaksi.

Kuukausien määrittäminen Marsissa ei tosiaan ole aivan yksinkertaista, eikä siihen ole yleisesti hyväksyttyä tapaa.Marsin vuorokausi eli sol on hieman pidempi kuin maassa: 24 tuntia, 39 minuuttia ja 35,2 sekuntia. Marsin vuosi puolestaan on 686,98 Maan vuorokautta tai 668,60 solia.Marsissa on Maan tapaan neljä vuodenaikaa, mutta planeetan kiertoradan soikean muodon takia vuodenaikojen pituudet eivät ole tasaisia. Niinpä Marsin eteläisen pallonpuoliskon talvi on pidempi kuin pohjoisen pallonpuoliskon talvi.Kuukausien määrittämisessä Marsin omista kuista, Phoboksesta ja Deimoksesta, ei ole juuri apua, sillä Phoboksen kierto Marsin ympäri kestää vain 7 tuntia ja Deimoksenkin 30 tuntia.Tämä ei ole estänyt tähtitieteilijöitä ehdottamasta useita eri tapoja Marsin vuoden jakamiseksi.Pisimmälle kehitelty on luultavasti amerikkalaisen Thomas Gangalen https://www.hs.fi/haku/?query=thomas+gangalen ehdotus. Siinä Marsin vuosi jaetaan 24 kuukauteen, joista suurimmassa osassa on 28 solia mutta joka kuudennessa kuukaudessa vain 27 solia. Näin kuukauden pituus olisi hyvin lähellä Maan kuukausia.Gangalen ehdotus ei ole, kuten ei mikään muukaan ehdotus, vielä saanut virallista asemaa, vaan vuorokaudet Marsissa ilmoitetaan pohjoisen puoliskon kevätpäiväntasauksesta juoksevilla solien numeroilla.

Kaksi eritasoista pelaajaa, jotka kuitenkin molemmat tuntevat šakin pelisäännöt; mikä on pienin mahdollinen määrä siirtoja, joilla šakkimatin voi saavuttaa?

Nopein mahdollinen šakkimatti on niin sanottu narrin matti, joka on mustilla pelaavan mahdollista saavuttaa toisella siirrolla. Se kuitenkin edellyttää valkoisen pelaavan todella huonosti.Narrin matissa valkea siirtää ensin f-sotilastaan yhden tai kaksi ruutua, minkä jälkeen musta avaa kuningattarelleen linjan siirtämällä e-sotilastaan. Tämän jälkeen valkea siirtää g-sotilastaan kaksi ruutua, minkä jälkeen musta saa matin siirtämällä kuningattarensa ruutuun h4.Käytännössä narrin matti on harvinainen, sillä valkean siirroissa on vaikea nähdä tolkkua.Sen sijaan paljon yleisempi on niin sanottu koulumatti, jonka valkea saavuttaa neljällä siirrolla. Valkea saa šakkimatin siirtämällä lähetin suojaaman kuningattaren ruutuun f7. Tyypillinen peli voi mennä esimerkiksi 1. e4 e5 2. Dh5 Rc6 3. Lc4 Rf6 4. Dxf7#.Toisin kuin narrin matti, koulumatti ei vaadi sitä, että matitettava suoranaisesti auttaisi vastustajaansa. Pelkkä huolimattomuus riittää. Luultavasti jokainen aloitteleva pelaaja on joskus jäänyt koulumattiin, niin myös Torsti.

Onko luonnolle haittaa tiesuolasta, joka kulkeutuu tieltä luontoon? Entä bitumista, joka irtoaa tienpinnasta nastarenkaiden irrottamana?

Vesiliukoisena tiesuola liukenee luonnonvesiin ja kulkeutuu niiden mukana pohjaveteen. Siellä se on ongelma enemmän pohjavettä hyödyntäville ihmisille kuin luonnolle. Suolaantunut pohjavesi aiheuttaa korroosiota, jos pohjavettä käytetään esimerkiksi löylyvetenä. Havupuiden oksille roiskuva suola ruskistaa neulasia ikävän näköisiksi, mutta vaikutus kasvillisuuteen ei ulotu juuri tienpenkereitä kauemmas.Myös bitumi jää yleensä tien läheisyyteen ja vaikuttaa siten osaltaan tienpenkereiden nuhraantumiseen. Varsinaista ympäristöhaittaa siitä ei ole.