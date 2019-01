Rotuopin julistajat valtasivat perussuomalaisten nuorisojärjestön – Jussi Halla-ahon linja on liian pehmeä radikaaleille ”etnonationalisteille” Perussuomalaisten nuorisojärjestön tuore johto on omaksunut erittäin radikaalin opin suomalaisuudesta ja maahanmuutosta. Ps-nuorten jäsenten kannanotot ovat niin rajuja, että puoluejohtaja Jussi Halla-aho on joutunut puuttumaan ”fasistiseen” kielenkäyttöön.