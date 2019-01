Sunnuntai

Miksi tanssibiiseissä voihkivat naiset eivätkä miehet?

Rakkaat

ystävät! Viimeksi oli puhetta kappaleiden sanoitusten kääntämisestä konserttien tv-lähetyksissä ja siitä, että osa katsojista kokee tekstitysten häiritsevän konserttielämystä. Erkki Pullinen https://www.hs.fi/haku/?query=erkki+pullinen kirjoittaa: ”Lauletun musiikin ensimmäinen tehtävähän on antaa siivet runoilijan viestille. Toki tekstin merkitys ja sen käsittely vaihtelee musiikinlajeittain ja säveltäjittäin, mutta jos runoilijan ajatusten seuraaminen ihan oikeasti häiritsisi jonkun musiikin hahmottamista, lienee viisainta esittää musiikkia pelkällä instrumenttikokoonpanolla.”Puhuimme myös siitä, miksi joissain ravintoloissa Suomessa puhutaan vain englantia. Matkustava mummo https://www.hs.fi/haku/?query=matkustava+mummo kirjoittaa: ”Kaksi ääripäätä ovat Ranska, jossa ei palvelua saa kuin ranskan kielellä, ja Suomi tai lähinnä ehkä Helsinki, jossa monessa paikassa mainonta, opasteet ja aukioloajat ovat vain englanniksi. Näitä paikkoja on helppo välttää – menemällä toiseen paikkaan.”

Voiko suomalaisissa hautajaisissa käyttää suruhuntua? Jos voi, ketkä sitä etiketin mukaan saavat käyttää?

Suruhuntua voi käyttää hautajaisissa Suomessa. Ennen vanhaan se oli itse asiassa melko yleinen asuste, mutta sitä näkee hautajaisissa enää todella harvoin.Perinteisesti suruhuntua tai -harsoa piti leski tietyn ajanjakson ajan. Miehet käyttivät surunappia takin vasemmassa rintapielessä tai surunauhaa vasemmassa hihassa.Nykyään suruhuntu on ehkä yleisempi virallisissa hautajaisissa kuin muuten. Tarkkaa etikettiä sen käytöstä ei ole. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole hunnun käytöstä mitään ohjeistusta.Jos suruhuntuun tai -harsoon pukeutuisi joku muu kuin leski, todennäköisesti osa osallistujista pitäisi sitä omituisena. On niinkin, että hautajaisissa on syytä välttää liian huomiota herättävien asusteiden käyttöä.

Ystäväpiirissäni on tapana, että ravintolaan syömään mennessä ruokatilauksen hoitaa seurueen miespuolinen jäsen. Tämä johtaa kohdallani usein hyvin kiusalliseen tilanteeseen. En nimittäin ymmärrä viineistä mitään muuta kuin että toiset maistuvat minusta erinomaisilta ja toiset eivät. Tarjoilija ilman muuta asettaa koemaistettavan viini­lasin minun eli ns. tilausvastuullisen eteen. Minulla ei ole harmainta aavistustakaan viinin maistamisen tavoista. Miten minun pitäisi toimia, etten häpäisisi itseäni ja seuruettani? Ei varmasti ainakaan alkamalla esittää asiantuntijaa.

Viinin maistaminen on monelle ihmiselle hermostuttava tilanne. Itsekin kiihdyn joskus siitä, osaanko pyöritellä viiniä lasissa oikealla tavalla.Viineistä ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää paljoakaan. Jos seurueesta ei löydy ihmistä, joka haluaa valita viinin, tarjoilija auttaa löytämään mieluisan. Riittää esimerkiksi, jos pystyt hieman kertomaan, minkämaalaisia viinejä yleensä ostat tai mistä rypäleestä pidät.Kysyin asiaa myös Kirsi Seppäseltä https://www.hs.fi/haku/?query=kirsi+seppaselta , joka voitti vuoden nuori sommelier -tittelin viime vuonna. Hän painotti, ettei viinin maistamisesta kannata ottaa stressiä.”Maistamisesta ei tarvitse välttämättä tietää yhtään mitään, kunhan osaa sanoa, miten viini omassa suussa toimii. Mikäli se maistuu pahalta tai ei muuten tunnu suunmukaiselta, silloin etsitään toinen, paremmin maistuva viini”, Seppänen sanoo.

Olen jo jonkin aikaa kiinnittänyt huo­miota erääseen piirteeseen elektronisessa musiikissa. Nimittäin makuuhuoneeseen sopivaan voihkinaan osana äänimaisemaa. Tässä on herättänyt ihmetystä se, että äänessä tuntuisi aina olevan nainen. Miksi näin mahtaa olla? Tulee välillä myös olo, että naista näin esineellistetään. Vai pitäisikö tämä naisena ottaa kohteliaisuutena, että nainen vain kuulostaa paremmalta kuin mies?