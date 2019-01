Sunnuntai

Sijoittaja, katso itään: rupla ja hryvnja ovat nyt aliarvostettuja

on koettu viime aikoina pakokauhua, mutta onneksi sijoittajilla on yhä vaihtoehtoja. Nyt saattaa olla oikea hetki katsoa itään.Arvostettu brittijulkaisu The Economist mittaa valuuttojen ostovoimaa Big Mac -indeksillä, joka perustuu ketjuhampurilaisen hintaeroihin. Uusimmassa vertailussa dollarin yliarvostus on kasvanut ennätysmäiseksi.Aliarvostetuin valuutta löytyy Suomen naapurista, Venäjältä. Siellä Big Macin saa 1,65:tä dollaria vastaavalla ruplamäärällä, kun rapakon takana sämpylästä saa pulittaa 5,58 taalaa.Verkkojulkaisu Meduza tosin huomasi Economistin laskelmista virheen. Todellisuudessa Big Mac maksaakin Venäjällä 1,95 dollaria. Tämän takia niukasti vielä ruplaakin aliarvostetumpi on Ukrainan hryvnja.The Economist myöntää, että indeksi ennustaa huonosti lyhyen ajan kurssivaihteluita. Sen sijaan kymmenessä vuodessa aliarvostetuiksi määritellyt kehittyvien markkinoiden valuutat ovat kallistuneet dollariin nähden keskimäärin yli kuusi prosenttia. Rupla ja hryvnja saattavat siis olla hyviä sijoituksia, jos malttaa hieman odottaa.