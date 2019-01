Sunnuntai

Voinko maksaa osuuteni valtionvelasta?

Terve

Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Coca-Cola on maailman tunnetuimpia brändejä ja myydyimpiä virvoitusjuomia. Coca-Cola julkaisee harvoin uusia tuotteita, ja jo myynnissä olevat tuotteet ovat käytännössä kaikkien tuntemia. Miksi Coca-Colaa kuitenkin mainostetaan jatkuvasti varsinkin televisiossa?

Coca-Cola on tosiaan maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia brändejä. Tätä asemaa se ei ole kuitenkaan saanut ilmaiseksi. Käytännössä Coca-Colalla on mainoskampanja menossa jatkuvasti, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.Harvalla tuotteella on Cola-Colan mainosbudjettia, mutta muuten taktiikka ei ole mitenkään erikoisen harvinainen. Esimerkiksi tunnetuimmat olutmerkit ja pikaruokaketjut mainostavat aivan samalla tavalla ilman taukoja.Syynä jatkuvaan mainostamiseen on ennen kaikkea tarve pysyä kuluttajien mielissä, vaikka markkinoille tulvii uusia, kilpailevia vaihtoehtoja.Useinhan kilpailevat tuotteet ovat hyvin samanlaisia – ainakaan Torsti ei sokkotestissä erottaisi Coca-Colaa sen kilpailijoista (tai suosituimpia lager­oluita toisistaan). Jatkuvalla mainostamisella brändit haluavat muistuttaa kuluttajille, että niiden tuote on ”aito asia” verrattuna esimerkiksi kauppojen omiin merkkeihin.Coca-Cola on onnistunut kampanjoinnissaan niin hyvin, että siitä on tullut suorastaan synonyymi kolajuomalle. Ravintolassa esimerkiksi on aivan tavallista tilata kokista, vaikka todellisuudessa tarjolla olisi jotain muutakin kolaa. Tästä asemasta se myös haluaa pitää kiinni – siispä mainoskampanjat jatkuvat.

Olen aina halunnut tietää, miten formulakuskit saavat pidettyä auton radalla, jos heillä tulee aivastus yli 300 kilometrin tuntivauhdissa. Kokemukseni mukaan silmät kun menevät aivastaessa väkisinkin kiinni.

Torstin tikkaremmiin ei valitettavasti kuulu F1-kuljettajia. Onneksi eräs tikkaremmiläinen sai välitettyä kysymyksesi yli sata F1-kisaa ajaneelle entiselle kuskille.Kuljettaja hämmästyi kysymyksestä aidosti ja sanoi, ettei ole koskaan edes miettinyt asiaa. Hetken lisää pohdit­tuaan hän muisteli, ettei ainakaan itse ole koskaan aivastanut F1-auton ratissa.Kuljettaja selitti, että kypärä päässä kuski ei ajattele muuta kuin ajamista. Keskittyminen on niin totaalista, että ajaessa ei ole jano, ei vessahätä eikä myöskään aivastuta. Itse asiassa aivastaminen kypärän sisällä luultavasti sotkisi visiirin ja pilaisi saman tien koko kisan.On selvää, ettei kukaan, ei edes F1-kuljettaja, voi pitää silmiään yhtäjaksoisesti auki puolitoista tuntia kestävän kisan ajan. Räpyttelyt ovat kuitenkin onneksi niin nopeita, ettei kuljettaja huimasta vauhdista huolimatta menetä otettaan autoon tai rataan.

Osuuteni valtionvelasta on noin 19 500 euroa. Hyvätuloisena maksan veroja vuodessa noin 25 000 euroa. Voisin silti kuitata verojen lisäksi ja vapaaehtoisesti velkaosuuteni. Mikä on tilinumero? Mitä valtiontaloudelle tapahtuisi, jos kansalaiset kuittaisivat kerralla koko valtionvelan?

Valtiolle voi kyllä lahjoittaa rahaa, mutta lahjoitusta ei voi kohdistaa suoraan mihinkään tiettyyn tarkoitukseen kuten valtionvelan lyhentämiseen.Valtion tulojen kasvu toki vähentää lainanoton tarvetta, jos menot samanaikaisesti pysyvät ennallaan.Torsti ei kuitenkaan voi julkaista tässä mitään tilinumeroa, jolle lahjoituksen voisi tehdä, sillä se olisi luokiteltavissa rahankeräykseksi, johon valtiolla ei lain mukaan ole lupaa. Jos haluaa tehdä lahjoituksen, tilinumeroa voi kysyä Valtiokonttorista.Lahjoitus ei myöskään vaikuta mitenkään lahjoittajan myöhempiin velvollisuuksiin osallistua verotuksen kautta valtionvelan lyhennyksiin tai muuhun verotukseen.Entäpä jos kaikki kansalaiset innostuisivat maksamaan osuutensa valtionvelasta? Tämä tarkoittaisi, että valtio saisi kertaheitolla noin 105 miljardia euroa.Se, mitä rahalla tehtäisiin, olisi poliittinen päätös, jonka tekisi viime kädessä eduskunta. Jos ajatellaan, että lahjoitusten takana olisi valtionvelan poistoon tähtäävä kansanliike, päättäjillä olisi varmasti kova paine käyttää ainakin osa rahasta velan lyhentämiseen.Puhtaan kansantaloudellisesti ajateltuna valtio saa nyt lainaa huomattavan halvalla. Niinpä poliitikkojen pitäisi miettiä, olisiko rahalle parempaa käyttöä esimerkiksi jonkinlaisena rahastona tai kertaluonteisena investointina.