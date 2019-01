Sunnuntai

Halusin kiteyttää ajan hengen, ja siksi kirjoitin näytelmän, jossa Sitran johtava asiantuntija opettaa etnonat

näytelmän. Luovuuden puuska iski kuluvalla viikolla, kun seurasin netti­keskustelua siitä, mitkä vaalit kevään eduskuntavaalit ovat: ilmastovaalit, koulutusvaalit, maahanmuuttovaalit...Keskustelu oli ihan fiktiota.Monet tuntuivat uskovan, että joku yksittäinen taho pystyisi mahtikäskyllä sanelemaan, mikä on vaalikeskusteluiden ykkösaihe.Vaikka puoluetoimistoissa kovasti yritetään nostaa puolueelle mieluisia teemoja ja viestimissä pohditaan, mikä kansalaisia kiinnostaa, historia on osoittanut, että vaalien keskeiset puheenaiheet muodostuvat monen asian summana aika sattumanvaraisesti.Toisekseen keskusteluun liittyi epärealistinen toive, että vaaleissa ylipäätään puhuttaisiin jostain aihepiiristä kokonaisvaltaisesti.Usein vaalien keskeinen puheenaihe on virinnyt jostain yksittäisestä tapahtumasta. Vuonna 2015 valtiovarain­ministeriö julkisti juuri ennen vaaleja virkamiespuheenvuoron, jossa esitettiin isoja leikkauksia julkiseen talouteen. Saatiin velkakellovaalit.Juuri ennen vuoden 2011 vaaleja Portugali pyysi EU:lta tukipakettia, ja sitähän Suomen vaaleissa sitten jauhettiin. Vuonna 2007 puolueet kisasivat siitä, kenellä on suurin jakovara. Sen alkukimmoke jäi mysteeriksi.Kokonaisuuksien sijasta vaaleissa puhutaan useimmiten siis yksityiskohdista. Monimutkaiset kysymykset vääntyvät yksinkertaisiksi hokemiksi.Se on huono juttu. Mutta onneksi meillä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.ratkaisu lillukanvarsien ylivaltaan on ilmiöpohjainen politiikanteko.Sitra julkaisi syksyllä Ilmiömäinen julkinen hallinto -raportin ja Ilmiölähtöisen suunnittelun työkalupakin, josta löytyy lomakkeita auttamaan ilmiöiden hahmottamista.Ilmiöpohjaisuus on sitä, mitä koulujen opetussuunnitelmassakin ny­kyään korostetaan. Maailman ilmiöitä pitäisi tarkastella ratkaisukeskeisesti ja kokonaisvaltaisesti, ei siiloutuneesti eri oppiaineiden – tai hallinnon­alojen – vinkkelistä.Ja olisihan se hienoa, jos poliitikot pystyisivät yli blokkirajojen ratkomaan maailman viheliäisiä ongelmia. Esimerkkinä vaikka maahanmuutto, joka on laaja ja monimutkainen kysymys. Silti vaalikeskusteluissa sekin typistyy mustavalkoiseksi juupas eipäs -väittelyksi. Syypäitä tähän olemme tietysti myös me toimittajat.Pahaa pelkään, että ilmiö korostuu entisestään näissä vaaleissa. Niin myrkylliseksi tunnelma on politiikassa mennyt, ja kaikki tuntuvat puhuvan toistensa ohi ja eri kieltä.Siksi päätin kirjoittaa näytelmän, joka kiteyttää Zeitgeistin eli Ajan Hengen.Pian huomasin, että hankalinta näytelmän kirjoittamisessa on vuorosanojen keksiminen. Mutta tähänkin löytyi apu Sitrasta. Sehän korostaa, että keskeistä ilmiöpohjaisessa ongelmanratkaisussa on dialogi – yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus.Näytelmäni toisen päähenkilön, Sitran johtavan asiantuntijan, vuoro­sanat on otettu Sitran raporteista ja blogeista.Toinen päähenkilö on etnonationalisti, jonka sanomiset on napsittu Ps-nuorten etnonationalistien Twitter-tileiltä ja Ps-nuorten tiedotteista.Dramaturgisen jännitteen loin itse.Näytelmän nimi on Ilmiöpohjainen etnonationalisti. Se sijoittuu Ps-nuorten pienen etnonationalistisen frak­tion kokoukseen, johon on kutsuttu Sitran johtava asiantuntija auttamaan asioiden strategisessa ja ilmiöpohjaisessa valmistelussa.näytös: Ilmiön hahmottaminen.Etnonationalisti: ”Ei-suomalaiset ohjataan pois Suomesta. Mieluiten nostamalla heidän verotustaan ja tukien poistamisella.”Sitran johtava asiantuntija: ”Kyseessä ei ole yksiselitteinen valmistelun kohde. Aihealue on laaja ja mahdollisia käsittelytasoja paljon. Lisähuomiota edellyttää tähän liittyvän sanoituksen ja ymmärryksen, ontologian ja hierarkioiden hahmottaminen eli sen avaaminen, mistä ylipäänsä puhumme.”Etnonationalisti: ”Suomalainen kansa koostuu pääosin niiden ihmisryhmien jälkeläisistä, jotka muuttivat Suomeen esihistoriallisena aikana.”Sitran johtava asiantuntija: ”Tätä kautta hahmottuikin asiakokonaisuuksia, jotka ryhmittelemme arvo-, tavoite- ja liittymäpintailmiöihin. Sanoitamme ilmiöt niin, että syntyy yhteinen käsitys sisällöistä.”Etnonationalisti: ”Raja menee mielestäni siinä, voiko kyseisen henkilön nähdä luontaisena osana suomalaista yhteiskuntaa eli toisin sanoen ei eroa joukosta.”Sitran johtava asiantuntija: ”Muodostetaan hankkeelle ilmiökartta etsimällä vastausta ytimeen: mihin kysymyksiin meidän on vielä vastattava?”Etnonationalisti: ”Ne, jotka ajavat avoimia rajoja, ovat silottamassa tietä viholliselle. Minun kielenkäytössäni sitä kutsutaan maanpetturuudeksi.”Etnonationalisti ryhtyy täyttämään Sitran Ilmiöpohjaisen suunnittelun työkalupakin lomaketta.Ensimmäinen näytös päättyy.Toisessa näytöksessä siirrytään ilmiö­pohjaisen prosessin seuraavaan vaiheeseen, jossa ilmiötä kehystetään laajemmin. Samalla perehdytään tarkemmin asian tietoperustaan.Kolmannessa näytöksessä alkaa sitten toden teolla tapahtua. Edetään muutospotentiaalin kehystämisestä ratkaisujen ideointiin. Lopuksi tehdään lomakkeelle missiosuunnitelma.Näytelmän viimeinen näytös on nimeltään Toimeenpanon tukeminen. Siinä etnonationalisti seuraa tilannekeskuksessa, miten Suomen suomalais-ugrilaistaminen etenee.Sitran johtava asiantuntija lausuu: ”Ilmiölähtöisyys mahdollistaa systemaattisen prosessin ja luovuuden hybridin.”Esirippu sulkeutuu, yleisö taputtaa.