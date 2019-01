Sunnuntai

Miksi Suomea ei ole mainittu? – Maailma kohisee Portlandin pyöreästä jäälautasta, vaikka Suonenjoellakin olisi

lehdissä on viime viikkoina kohistu erikoisesta luonnonilmiöstä.Yhdysvaltojen Portlan­dissa, Presumpscotjoen suvannossa, on nimittäin kehittynyt pyöreä, jalkapallokentän kokoinen jäälautta, joka pyörii virrassa majesteettisesti oman keskipisteensä ympäri.Ilmiö on niin ihmeellinen, että se on ylittänyt paitsi valtakunnallisen myös kansainvälisen uutiskynnyksen. Ihmisiä tulee ihmettelemään jääpyörylää pitkien matkojen takaa.Asian painoarvosta kertoo jotain se, että The Washington Post raportoi heti laajasti, kun jäälautta oli lakannut keskiviikkona pyörimästä – pakkanen oli jäädyttänyt suvantoa sen ympärillä – ja lautan päälle oli satanut lumipeite, jonka paksuutta ei tiedetä.Mutta osataan sitä muuallakin. Miksi maailman lehdet eivät tee uutisia meidän pyörylöistämme? Ne ovat aivan yhtä hyviä! Jopa parempia.Toissa perjantaina Suomen Luonto kertoi verkkosivuillaan, että samanlainen, täydellisen pyöreä jäälautta pyörii myös Suomessa.Lehden mukaan Suonenjoen taajaman läpi kulkevan joen mutkaan on ilmestynyt täydellisen pyöreä jäälautta. Se pyörii hiljalleen suvannossa, jossa virtaava vesi tekee pyörteen.Samaan paikkaan kuulemma ilmaantuu pyöreähköjä jäälauttoja melkein joka talvi, mutta tämä on muodoltaan täydellinen, ja sellaista tapahtui viimeksi talvella 2006.Kotimainen pyörylämme ei kenties ole yhtä iso kuin ulkomaan pyörylä, mutta täydellisen pyöreä pyörylä se on.