Pitääkö asiakaspalvelun sähköpostiin vastata vielä kiitoksin tai tervehdyksin, kun itse asia on hoidettu?

Käytän paljon sähköpostia erilaisiin asiointeihin esimerkiksi yritysten asiakaspalvelun kanssa. Sieltä yleensä vastataan todella ystävällisesti ja toivotetaan hyvää päivän jatkoa. Pitääkö tähän vastata kiittämällä ja toivottamalla samaa vai ei? Asiahan on jo hoidettu, ja viestejä todennäköisesti käsittelee useampi ihminen. Ne varmaan siellä naureksii partaansa, kun laittelen viestiä perään ja toivottelen menestyksekästä loppuvuotta ja auringonpaistetta elämään.

Periaatteeni on aina ollut, että avusta kiitetään ja toivotuksiin vastataan. Kysyin asiasta myös asiakaspalvelutehtävissä työskentelevältä ystävältäni. Hänen ja kollegojensa reaktio ”turhiin” kiitoksiin ja toivotuksiin oli voimallisen myönteinen. Etenkin puhelin- ja verkkopalvelussa työskentelevät saavat osakseen paljon epäasiallista käytöstä. Ystävällisillä sanoilla on väliä.

Kansakoulunopettajani opetti luokallemme 1950-luvun lopulla terveyslaulun, jonka sävelen muistan, mutta en kaikkia sanoja. Värssy menee näin: ”Ällös juo ka-a-ahvia, kahvi heikentää ja posket kalventaa.” Kerran kouluterveydenhoitaja kirkonkylältä tuli käymään luokassamme ja opettaja laulatti meillä kahvilaulun. Terveydenhoitajaa renkutus selvästi hämmensi, eikä hän kommentoinut mitenkään. Ja me lapset tietysti jatkoimme kermakahvin juomista kotona. Saisitko jostakin selville laulun kaikki sanat?

Tuskin terveydenhoitaja laulusta yllättyi – ehkä hän vain meni hämilleen huomiosta. Muistelemasi kahvilaulu on sellainen leikkikentillä ja -puistoissa rallateltu laululeikki, jollaisten kulta-aikaa elettiin 1900-luvulla.Tästäkin laulusta on olemassa varmasti useita versioita, mutta yksi on tallennettu teokseen On meillä nasta täti – Leikkikenttien vanhoja laululeikkejä (SKS, 2011). Kirjassa on erilaisia vanhoja rallatuksia nuotteineen ja ohjeineen. Kokonaisuudessaan kappale menee näin: ”K-A-H-V-I-A, ällös juo kahvia. Ompi lapsille se myrkkyä, heikontaa ja posket kaventaa. Ällös oo mummo mi kahvista luovu ei.”

Onko epäkohteliasta olla osallistumatta kirkolliseen vihkimiseen, jos kokee uskonnolliset menot ahdistavina? Oma maailmankuvani on luonnontieteellinen, en usko henkimaailmaan enkä kuulu kirkkoon. Hääjuhlaan vihkimisen jälkeen osallistuisin mielelläni, mutta kirkko saarnoineen, uskontunnustuksineen ja muine rituaaleineen on hyvin ahdistava kokemus.

Perusviisaus häävieraiden pulma­tilanteissa on aina tämä: tärkeintä on hääparin onni, kaikki muut ovat sivuroolissa. Kutsujan ei siksi tarvitse tietää siitä, jos vieraalla on hankala suhde kirkkoon, avioliittoon tai johonkin muuhun. Tämä ei tarkoita, että pitäisi osallistua väkisin.Otetaan käytännön esimerkki. Eräs lukupiirini jäsen erosi hiljattain, ja sen jälkeen häihin osallistuminen on ollut hänelle väliaikaisesti hieman liian kivuliasta. On toki kurjaa, jos ei pysty osallistumaan toisten onnenhetkeen, mutta sellaista elämä joskus on.Pariin hääkutsuun ystäväni vastasi pahoitellen, ettei pääse paikalle. (Hän myös kiitti kutsusta ja lähetti kauniin onnittelukortin.) Viime kesänä hän eteni omien sanojensa mukaan ”traumavaiheesta toipilas­asteelle”: jätti itse vihkimisen väliin, mutta osallistui hääjuhlaan. Tuolloin hän ilmoitti ystävällisesti, että ehtii vasta kirkon jälkeiseen tilaisuuteen. Hääparia ei vaivattu syillä.Jos kirkko ahdistaa sinua siinä määrin, että et halua sinne mennä, älä mene. Ilmoita vihkiparille saapumisajankohtasi ja onnittele lämpimästi jo etukäteen.