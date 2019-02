Sunnuntai

Pystyykö 50-vuotias tekemään spagaatin?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime kerralla ihmeteltiin Coca-Colan jatkuvaa mainostamista. Markku Vie­rula https://www.hs.fi/haku/?query=markku+vierula halusi täydentää vastausta huomauttamalla, ettei kyse ole vain rationaalisista tekijöistä. Coca-Cola varmistaa haluttavuuttaan mielikuvilla. Siksi niitä tuodaan aktiivisesti esille.

Ruotsi suunnittelee luopuvansa kokonaan käteisestä rahasta. Jos Ruotsiin tulee matkailija jostain käteismaasta, kuten Japanista, ja hän ha­luaa vaihtaa valuuttaa, missä muodossa hän saa sitä? Oletetaanko kaikilla olevan luottokortti tai käteismaksukortti?

Itse asiassa Ruotsi ei suunnittele käteisestä luopumista. Käteisen käyttö kuitenkin vähenee maassa kaiken aikaa. Riksbankenin arvioiden mukaan puolet kaupoista ei enää hyväksyisi käteistä vuoden 2025 jälkeen.Suurimpana uhkana tässä pidetään sitä, että käytön laskiessa fyysisen käteisen huoltoverkon ylläpito tulisi liian kalliiksi ja vaivalloiseksi.Ruotsin keskuspankki onkin ryhtynyt selvittämään sitä, miten käteisen käyttömahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa ihmisille, jotka eivät voi tai halua käyttää muita maksutapoja.Huoli turistien pärjäämisestä on kuitenkin pääosin turhaa. Yleensä kaupalle kelpaa raha eri muodoissa. Niinpä kruunuilla voi luultavasti maksaa tulevaisuudessakin paikoissa, joissa niitä käyttäviä asiakkaita riittää. Turistien suosimissa paikoissa saattavat käydä eurotkin.Ruotsissa maksukortit näyttävät myös olevan väistyvää tekniikkaa, kun älypuhelinmaksaminen lisääntyy. Luultavimmin tulevaisuuden turisteista suurin osa maksaa ostoksensa ruotsalaisten tapaan älypuhelimella.Sama kehitys näyttäisi olevan käynnissä muuallakin euroalueella. Siirtymävaihe vain tulee olemaan hitaampi.

Kun henkilökohtaista ilmastovaikutusta lasketaan, siihen ei ole nähdäkseni otettu huomioon lapsia. Minkälaisen huojennuksen omaan kulutukseen voi laskea, jos ei ole omia lapsia? Tai minkälaisen laskennallisen lisän omat lapset tuovat?

Lasten laskeminen hiilijalanjälkimalleihin on hankalaa, eikä se ole oikein tarkoituksenmukaista – lapselle kun on vaikea laskea päästöä samaan tapaan kuin vaikka lomalennolle Thaimaahan. Niinpä lapset jätetään malleissa usein huomiotta.Suurin ongelma syntyy siinä, että on vaikea sanoa, missä kohden vanhemman vastuu päättyy ja lapsen oma vastuu alkaa. Jos lapsesi syö 20 vuoden päästä avokadon, lasketaanko päästöt lapsen vai vanhemman kiin­tiöön? Entäpä mahdollisten lastenlasten päästöt ja heidän lastensa päästöt?Tai toisin päin: ovatko vanhempasi oikeastaan vastuussa sinun päästöistäsi?Torstista mielekkäintä olisi katsoa päästöjä sukupolvi kerrallaan – ajatuksenahan on jättää maapallo hyvässä kunnossa jälkeemme tuleville. Näin lapset olisivat vastuussa hiilijalanjäljestään ja vanhemmat omastaan.Toinen tapa olisi katsoa tilannetta ruokakunnittain. Silloin paljon riippuu siitä, millaisia ratkaisuja arjessa tehdään: muutetaanko perheen kasvaessa isompaan asuntoon tai hankitaanko auto helpottamaan liikkumista?Toisaalta talouden hiilijalanjälki voidaan sitten jakaa ruokakunnassa asuvien kesken. Näin esimerkiksi sadan neliön asunnossa asuvan nelihenkisen perheen asumisen jalanjälki olisi henkeä kohti laskettuna pienempi kuin 30 neliössä asuvan yksineläjän.Ja tietysti aina voi käydä niin, että juuri sinun lapsesi tekee mullistavan keksinnön tai perustaa poliittisen liikkeen, joka ratkaisee ilmastonmuutosongelman. Tämän huomioimiseen ei mikään laskentakaava pysty.

Lukupiirilläni on fyysisiä sivuhaasteita. Viime kesänä sellaiseksi valikoitui spagaatin tekeminen. Nyt puolen vuoden jälkeen on todettava, että haaste tuntuu lähestulkoon mahdottomalta. Onko tällainen suoritus mahdollinen keskiverrolle tai keskivertoa vetreämmälle 30-vuotiaalle, 40-vuo­tiaalle tai 50-vuotiaalle? Onko sukupuolten välillä merkittäviä eroja?

Tikkaremmin fysioterapeutin mukaan ikä sinänsä ei ole rajoite. Keskeistä ovat lonkkanivelten liikkuvuus sekä lonkkaa ympäröivien lihasten ja sidekudosrakenteiden joustavuus.Oleellisin on lonkkanivelten ulkokierto. Kierto voi kuitenkin olla rajoittunut vamman tai nivelrikon seurauksena. Lonkkanivelen rakenne voi myös olla synnynnäisesti sellainen, että se ei salli täyteen spagaattiin tarvittavaa ulkokiertoa.Toisaalta lonkkien jäykkyys voi johtua myös lihasten ja sidekudosrakenteiden kireydestä. Kudosten joustavuus vähenee iän myötä. Miehillä on yleensä enemmän lihaskireyttä kuin naisilla.Kireyttä voi lievittää venyttelyllä. Spagaattia ei myöskään kannata yrittää suoraan, vaan lihakset on hyvä lämmittää esimerkiksi reippaalla kävelylenkillä. Tämän jälkeen on hyvä venytellä reiden taka- ja etuosan lihakset sekä lonkan sisä- ja ulkokiertäjät. Vasta sen jälkeen kannattaa yrittää spagaattia.