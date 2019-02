Sunnuntai

Näköispatsas vai abstrakti teos? Talvi ratkaisee patsaskiistat

Siiri Rantanen

oli hieno urheilija, ja kaikesta päätellen hän on myös hieno ihminen, joka ilman muuta ansaitsee jokaisen osakseen koituneen huomionosoituksen.Mutta se patsas...Varmaankin se miellyttää näköispatsaiden sankkaa kannattajakuntaa, mutta abstraktimpaan­ ilmaisuun viehtyneiden mielestä se on, noh, kömpelöhkö eikä oikein tee oikeutta Rantasen saavutuksille.Tietysti tämä toimii myös toisin päin: jos olisi päädytty nonfiguratiiviseen ratkaisuun, tyytymättömiä olisivat esittävän taiteen kannattajat ja päinvastoin.Onneksi on talvi.Talvi on laskenut hiihtävän Siiri Rantasen selkäpuolelle valkoisen taakan. Ja kuinka osuvan puhuttelevasti talviasuinen patsas symboloikaan vaikkapa sitä raskasta painolastia, jota sodasta toipuvan Suomen urheilijasankarit ylväästi kantoivat.Samaa eheytymistä tapahtuu juuri nyt kaikkialla Suomessa.Talvi ratkaisee ikiaikaiset patsaskiistat, ja molempien tyylisuuntien kannattajat voivat olla onnellisia, ainakin hetken aikaa.