ystävät! Viimeksi käsitelty kahvilaulu kirvoitti lukijoissa monenlaisia muistoja. Kirjeiden myötä laulusta tuli myös tarkempaa tietoa. Jenni Lättilä https://www.hs.fi/haku/?query=jenni+lattila kertoi, että laulu on saksalaisen Carl Gottlieb Heringin https://www.hs.fi/haku/?query=carl+gottlieb+heringin (1766–1853) kahvikaanon. ”Sävelmässä on hauskaa se, että alun sävelet ovat juurikin nuo C-A-F-F-E-E. Itse opin tämän aikoinaan osakuntakuorossa, jossa kahvikaanonia laulettiin toisinaan äänenavauksena”, Lättilä kirjoitti. Sirkka Leikkula https://www.hs.fi/haku/?query=sirkka+leikkula puolestaan muisteli, kuinka hänen opettajallaan Maija Lehtokarilla https://www.hs.fi/haku/?query=maija+lehtokarilla oli tapana laulattaa kahvilaulua kaanonina ”iloisella 50-luvulla Maunulan yhteiskoulun saksan tunneilla”.Myöhemmin Leikkula lauloi sitä saksalaislasten kanssa, kun hän oli Hamelnin lastenkodin hoitotätinä kesän 1960.Hän huomioi, että laulussa on ollut alun perin mummon tilalla vanha muslimia merkitsevä musulmaani-sana: sanoma on ollut, ettei lasten pidä juoda kahvia, vaikka muslimi ei pystykään siitä luopumaan.Oikeasti ei tietysti kovin moni suomalainenkaan.

Yhdeksänvuotias tyttärenpoikani kysyi minulta, miksi on isänpäivä eikä isienpäivä, niin kuin on äitienpäivä. Hänellä on ukki, uusperheen isä ja oma isä – miksi vain yhtä isää voi muistaa?

Ei ole varmaa selitystä sille, miksi äitienpäivä on monikossa mutta isänpäivä yksikössä. Kielentutkija Matti Vilppula https://www.hs.fi/haku/?query=matti+vilppula on kuitenkin esittänyt asiasta valistuneen arvauksen.Juhlapäiviä on alettu viettää eri aikaan: äitienpäivä on jo yli sata vuotta vanha, isänpäivä suunnilleen puolet nuorempi. Syynä eri muotoon on todennäköisesti se, että nimien vaihtoehtoihin liittyy kielellisiä pulmia: Jos käytettäisiin sanaa äidinpäivä, sanaan tulisi ongelmallinen d-kirjain. Isienpäivä-sana taas liittyisi paitsi isä-sanaan myös isi-sanaan, joka tarkoittaa pienten lasten isää ja on sävyltään lepertelevä. Isäinpäivä taas olisi ehkä turhan vanhahtava.

Haluaisin ymmärtää, miksi pääkallo on hyvin suosittu tatuointiaihe. Mitä kallo kuvastaa kantajalleen? Itse koen kuvan epämiellyttävänä. Mieleen tulevat kuolema, maatuneet luurangot arkuissa, kuvat kansanmurhista sekä kirkkojen luurankopatsaat, joissa muistutetaan aikamme olevan kallis.

Memento mori, muista kuolevaisuu­tesi, oli pitkään yleinen teema länsimaisessa taiteessa. Maalauksissa siitä muistutti usein pääkallo.Eri aikoina ja eri kulttuureissa pääkallolla on ollut eri merkityksiä. Mieti vaikkapa Meksikossa vietettävää Kuolleiden päivää, riehakasta juhlaa, jossa pääkalloja koristellaan ja lapset syövät suklaasta tehtyjä kalloja.Kallolla on monia merkityksiä myös tatuoinneissa: joku ajattelee sen symboloivan kuollutta läheistä, toinen vaikean kokemuksen voittamista, kolmas elämänmuutosta.Uskoakseni moni tatuoinnin ottaja ajattelee kallon oikeastaan symboloivan elämän juhlistamista niin kauan kuin sitä on jäljellä.Pääkallossa on myös kapinahenkeä ja pelottomuutta, sitähän käyttivät myös merirosvot. Se voi symboloida riippumattomuutta.Sitten on tietysti niin, että moni pitää sitä visuaalisesti kiehtovana ja tyylikkäänä.

