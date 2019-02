Sunnuntai

Kuinka moni meistä periytyy vain ja ainoastaan suomalaisista?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti. Viime palstalla puhuttiin lasten hiilijalanjäljen laskemisen vaikeudesta. Keskustelupalstalla useampi lukija tulkitsi Torstin sanoneen, ettei väestönkasvulla olisi ilmastonmuutoksen kannalta merkitystä.Tämä ei tietenkään ollut tarkoitus. Varovaiset merkit väestönkasvun taittumisesta – esimerkiksi maailman lasten määrän kasvun pysähtyminen – ovat erittäin iloisia uutisia maailman tulevaisuutta ajatellen. Nykyisten ennusteiden mukaan maapallon väkiluku on sadan vuoden päästä huipussaan, noin 11 miljardissa, ennen kuin se alkaa hitaasti laskea.Tämä olisi siis noin puolitoista kertaa maapallon nykyinen väkimäärä. Näin ollen ihmiskunnan täytyy leikata kolmannes hiilidioksidipäästöistä henkeä kohden, jotta päästöt pysyvät edes nykyisellä tasolla. Isommat leikkaukset ovat tarpeen, jos aiomme päästä päästötavoitteisiin.Niinpä ajatusmalli, jossa lasten jättäminen hankkimatta ikään kuin oikeuttaisi hiilijalanjäljen kasvattamiseen muilla elämänalueilla, kuulostaa Torstin korvaan siltä kuin ihminen pesisi kätensä tulevien sukupolvien ongelmilta. Ja se taas ei tunnu kestävältä ajattelulta.

Kuuntelin lapsena radiosta Markus-sedän satuhetkeä, ja olin jopa hänen läksiäisissään vanhassa Messuhallissa. Aikuiset väittivät hänen sanoneen erään lähetyksen lopuksi, mikrofonin jäätyä auki, seuraavat sanat: ”Nyt tämä poika lähtee paskalle.” Onko totta? Itse en muista kuulleeni.

Tarinaa Markus-sedän eli Markus Raution https://www.hs.fi/haku/?query=markus+raution vessareissusta kerrotaan laajasti. Torsti ei silti ole aivan vakuuttunut, tapahtuiko kömmähdys todella.Varmaa dokumentaatiota ei ole. Lastentunnin lähettämisen aikoina (1926–1956) Yleisradiossa tallennettiin vain vähän ohjelmia, joten asiaa ei voi tarkistaa nauhalta. Niinpä pitää luottaa muistiin.Tarinaa kertoessaan ihmiset sanovat lähes poikkeuksetta kuulleensa tapauksesta joltakin muulta.Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa olevista radiomuisteloista (Kun radio tuli meille 1975) löytyy kuitenkin muistelo, joka liittää tarinan kuuluttaja Alexis af Enehjelmiin https://www.hs.fi/haku/?query=alexis+af+enehjelmiin ”– – kuuntelin, kuinka silloinen kuuluttaja Alexis af Enehjelm julisti: sitten seuraa Waldteufelin https://www.hs.fi/haku/?query=waldteufelin valssi Luistelijat. Ja välittömästi seurasi saman kuuluttajan ääni: luistelkaa mihin luistelette, tämä poika luistelee p:lle (tahtoo sanoa: paskalle). En ollut uskoa korviani enkä kuulokkeitani.”Markus Rautiosta vuonna 2015 julkaistussa kirjassa Markus-setä: Suomen ensimmäinen radiopersoona kirjoittaja Paavo Oinonen https://www.hs.fi/haku/?query=paavo+oinonen arvioikin, että kömmähdys olisi tapahtunut af Enehjelmille, mutta tarina olisi myöhemmin liitetty Rautioon. Tätä tukisi se, etteivät Raution työtoverit muistaneet tarinaa.Mutta ehkä jollakulla palstan lukijalla olisi omakohtainen muistikuva tapahtuneesta?

Ps-nuoret haluavat erottaa Suomen kansalaiset ja suomalaiset. Kirjoituksessanne (HS. 12.1.) mainitaan esihistoriallisen aikamme loppuneen 1300-luvulla. Onko valistunutta arvausta, kuinka moni meistä periytyy tuosta ajasta lähtien vain ja ainoastaan suomalaisista?

Kysymykseen on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta. Parhaat arvaukset ovat: yhtäältä valtaosa ja toisaalta tuskin kukaan.Pohditaan asiaa ensin genetiikan näkökulmasta. Jos katsotaan 1 000 vuoden taakse, Suomesta oli asutettu rannikko ja Etelä-Suomi. Tuon ajan suomalaisia dna-näytteitä ei toistaiseksi ole juuri käytössä, mutta on oletettavaa, että lähimmät geneettiset linkit olivat naapurialueisiin.Jos taas katsotaan historialliseen aikaan, noin 500 vuoden taakse, koko Suomi alkoi olla asutettu. Itäsuomalaisten geeniperimä poikkeaa tällä aikajänteellä selvästi läntisestä – ero, joka näkyy suomalaisissa vielä nykyäänkin. Molemmat perimät ovat kuitenkin selvästi suomalaisia ja eroavat esimerkiksi virolaisesta, ruotsalaisesta tai venäläisestä perimästä.Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen perimä on siis erilainen kuin muualla. Näin ajateltuna valtaosa suomalaisista on historiallisen ajan perimältään suomalaisia.Toinen tapa jäljittää asiaa on tehdä se sukututkimuksen menetelmin. Historiassa taaksepäin mentäessä isovanhempien määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Vanhempia on kaksi, isovanhempia neljä, isoisovanhempia kahdeksan ja niin edespäin. 1300-luvulle mentäessä laskennallisia esi-isiä on miljoonia. Toki nämä kaikki eivät ole erillisiä yksilöitä, vaan samat isovanhemmat toistuvat sukupuussa useita kertoja.1300-luvun jälkeen Suomeen muutti satojen vuosien ajan hyvin vähän väkeä. Suurin osa sukupuiden väestä oli siis laskennallisesti suomalaisia.Silti vaikuttaa aika epätodennäköiseltä, ettei vuosisatojen aikana mihinkään kohtaan supisuomalaisintakaan sukupuuta olisi osunut yhtään ulkomaista kauppiasta, ruotsalaista hallintohenkilöä, venäläistä sotilasta tai muuta ”vierasta” ainesta.