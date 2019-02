Kilpamäkihyppy on Suomessa sukupuuton partaalla – Aktiivihyppääjiä on enää 44, ja julkaisemme nyt heidän nimensä Aikuisten hyppyrimäkiä on 13. Kolmea aikuista kilpahyppääjää varten on siis olemassa yksi hyppyrimäki.