Mukava mies on joskus tasa-arvon tulppana, vahingossa tosin

valhe kaduttaa yhä, vaikka sen livahtamisesta on jo neljä vuotta. Olin opinto­vapaalla ja istuin seminaarissa, jonka lopuksi syntyi vilkas keskustelu.Sen tuoksinassa fiksu, nuori opiskelukaverini yritti kertoa näkemyksensä, mutta seminaarin vetäjä puhui hänen päälleen ja antoi puheenvuoron toiselle. Jyräsi naisen, kuunteli miestä. Ja lopuksi kehui miehen ajatusta, joka oli täsmälleen sama kuin naisella, jonka puheenvuoron hän ohitti.Sellaista sattuu, enpä juuri hätkähtänyt. Mutta seminaarin jälkeen kävin mielenkiintoisen keskustelun. Luokseni tuli opinto-ohjelman johtaja, skarppi ja huumorintajuinen kuusikymppinen mies, joka oli huomannut nuoren naisen reaktion ja kuullut, mistä oli kyse. Hän näytti vakavalta ja huolestuneelta. Enhän minä vain toimi noin? Vastaa rehellisesti, ohitanko minä vahingossa naiset?Ja minä idiootti valehtelin. Ei, et toimi. Et ohita.Hän on mukava mies, vilpittömästi tasa-arvon kannalla. En halunnut pahoittaa hänen mieltään.viime aikoina ajatellut paljon mukavia miehiä, erityisesti heidän tunteitaan. Ongelma on pirullinen, sillä minulla on asiaan liittyen kaksi tavoitetta. Haluan edistää tasa-arvoa. Ha­luan noin pääsääntöisesti pysyä sovussa ihmisten kanssa.Periaatteessa tässä ei pitäisi olla ongelmaa. Suurin osa suomalaisista kannattaa tasa-arvoa. Miehetkin ovat sen kannalla, varsinkin mukavat miehet. Ja mukavat ovat onneksi enemmistössä.Arkeni on täynnä mukavia miehiä. Innostavia työkavereita, luotettavia ystäviä,­ kuntosalilla hymyileviä kanssahikoilijoita, junassa juttelijoita.Mutta välillä käy niin, että mukava mies asettuu tasa-arvon tielle, todennäköisesti vahingossa. Hän saattaa ajatella, ettei anna sukupuolen vaikuttaa äänestämiseensä, mutta äänestää silti aina miestä. Pomona hän palkkaa vaativiin hommiin enemmän miehiä, kokouksissa keskittyy miesten puheisiin.Mukava mies saattaa uskoa, että tasa-arvo on jo saavutettu. No höps ja köps ja hilipatipippaa. Tilastot esiin. Eduskunnassa on miesenemmistö, isojen firmojen johtajat ovat miehiä, kotona lapsia hoitavat ovat naisia.Ei, tämä ei ole miesten syy. Tällaisessa maailmassa me elämme, ja sen muuttaminen on hidasta. Sadassa vuodessa on tapahtunut paljon, mutta välillä voi mennä parikymmentä vuotta niin, että kaikki pysyy ennallaan.Asenteet muuttuvat hitaasti, ja se on ymmärrettävää. Vielä on elossa ihmisiä, joiden lapsuudessa nainen ei saanut hallita omia rahojaan. Kun nykyiset keski-ikäiset olivat nuoria, kiisteltiin siitä, onko naisella oikeus pitää oma sukunimensä, saako lapsia lyödä ja pitäisikö raiskaukset avioliitossa antaa syyttäjälle vai anteeksi.Nuorimmatkin meistä ovat kasvaneet katsellen elokuvia, joissa toistuu ikivanha asetelma: Mies rakastuu, piirittää, jahtaa ja vonkaa. Nainen kieltäytyy ja kääntää selkänsä, mutta suostuu lopulta. Haluaa sittenkin, vaikka sanoo ei.tätä kolumnia varten pienen kyselykierroksen mukaville miehille. Kävi ilmi, että olemme eläneet osin eri todellisuudessa.­Moni näistä miehistä ällistyi #metoon­ alkaessa. Naisten ahdistelukokemukset tulivat heille yllätyksenä, ja kun kertomusten vyöry kasvoi, heistä alkoi tuntua siltä, että kaikkia syytettiin törkimysten tekosista. Jotkut loukkaantuivat, kun tajusivat, että moni nainen pelkää pimeällä kaikkia miehiä.Entä sitten, kysyvät nuoret, vielä taisteluterässä olevat feministit. Miksi ihmeessä pitää edes puhua miesten tunteista? Nekö muka ovat tärkeämpiä kuin ilmiselvät tasa-arvo-ongelmat?Eivät tietenkään. Mutta tunteita ei kannata ohittaa, ei edes muutosta pelkäävien miesten tunteita. Naisia vihaavat öykkärit ovat oma lukunsa, mutta mukavat miehet voivat herätä tasa-arvoon juuri tunteiden kautta. Jos #metoo­ ahdistaa, voi miettiä, toivoisiko tyttärelleen rauhaa kourijoilta ja yhtä hyviä uranäkymiä kuin pojalleenkin.Mukavat miehet kertoivat muutakin kiinnostavaa. He sanoivat, että naiset puhuvat tasa-arvosta vain harvoin.Se pysäytti mutta ei yllättänyt. Tasa-arvosta on tullut niin herkkä aihe, että joku suuttuu aina, kun aiheesta puhuu. On helpompi olla hiljaa. Mutta vaikenemalla asiat eivät etene. Joskus on kestettävä kiukkua, jos haluaa tehdä maailmasta oikeudenmukaisemman.vaalien alla minua häiritsevät tutkimustiedot siitä, että miehistä yli 70 prosenttia äänestää eduskuntavaaleissa miestä, eikä luvuissa ole tapahtunut muutosta 1990-luvun alun jälkeen.Naisista puolet äänestää naista, puolet miestä. Mitä? Vain naisetko täällä uskovat tasa-arvoon? Jos jotain saisi mukavilta miehiltä toivoa, niin tätä: voisitteko sympatiseeraamisen lisäksi myös toimia tasa-arvon puolesta.Vaalien alla voi vaikka vilkaista, mitkä­ ryhmät ovat aliedustettuina eduskunnassa, ja miettiä, voisiko oma ehdokas löytyä niistä. Naisten lisäksi valtaa vailla ovat esimerkiksi nuoret, yksin asuvat ja maahanmuuttajat.En todellakaan ole tässä pyhimys itsekään. Aika vähän on tullut puhuttua miesten tasa-arvo-ongelmista. Mutta nyt mietin, olisiko minusta järjestämään yhden naisen mielenosoitusta. Ihmettelen nimittäin, miten meillä voi olla laki, joka pakottaa pojat armeijaan mutta tyttöjä ei. Ei mene järkeen, ei ole oikein.Voi olla, että kun poikani muutaman vuoden päästä komennetaan kutsuntoihin, menen mukaan ja heiluttelen ovella isoa kylttiä, jossa lukee #girlstoo.