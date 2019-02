Sunnuntai

Miksi huippukirjailijatkin tarvitsevat kustannustoimittajan?

Rakkaat

ystävät! Kielitieteilijä Jarno Raukko https://www.hs.fi/haku/?query=jarno+raukko kirjoittaa sanasta isi.”Kirjoitat: ’isi-sanaan, joka tarkoittaa pienten lasten isää ja on sävyltään lepertelevä’. Tämä näkemys ei ole ajantasainen eikä tiedosta kielenkäytön koko kirjoa. Olen tarkkaillut isi-sanan käyttöä pienen ikäni, koska kuulun itse pieneen vähemmistöön, niihin 1960-luvun lopussa syntyneisiin, jotka ovat kutsuneet isää isiksi koko ikänsä, toki tiedostaen nämä yllä mainitut ’ongelmat’ ja siksi häveten ja välttäen sanan käyttöä muualla kuin ehdottoman rajoitetussa perhepii­rissä.””Olen kuitenkin huomannut, että varsinkin nykyisissä 20–40-vuotiaissa naisissa on melko paljon sellaisia, jotka puhuvat isästään isinä eivätkä tunnu peittelevän tai häpeilevän tätä asiaa. Isin semantiikka, pragmatiikka ja sosiolingvistiikka ovat siis vähintäänkin muuttuneet ja monipuolistuneet. Kirjoittamasi selitys on kuitenkin ongelmallinen siitä vanhanaikaisestakin näkökulmasta. Sana on kehittynyt varmaan monella tavalla: pienet lapset ovat lausuneet isä-sanan lapsimaisesti yksinkertaistaen sen isi-muotoon; yhteiskunnan, vanhemmuuden ja kasvatuksen 1960–1970-luvuilla pehmentyessä vanhemmat ovat halunneet puhua isästä lapselle pehmeämmässä muodossa. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa, etteikö isommankin lapsen isää olisi voinut jo silloin kutsua isiksi. Sana oli tunnusmerkkinen ja läheisyyttä vaativa riippumatta siitä, minkä ikäisen lapsen isästä puhuttiin. ’Lepertelevä’ on hyvin asenteellinen ja halveksiva sanavalinta. Käyttäisin mieluummin esimerkiksi pehmentävää.”Ymmärrän tämän nyt ja otan opikseni!

Leskeksi jäätyäni olen miettinyt, onko joitakin ohjeita lesken sormusten käy­tölle.

Lesken sormuksen käytön kultainen etikettisääntö kuuluu: leski päättää. Varsinkin vanhemman väen piirissä on Suomessa nähnyt tapaa, jossa sormusta kannetaan puolison kuoleman jälkeen loppuelämän ajan. Vuosikymmen sitten kuollut rakas isoäitini esimerkiksi toimi näin. Hän ei myöskään avioitunut koskaan uudestaan, mikä oli hänelle tärkeä peri­aate.Mutta mitään sääntöä asiasta ei ole, ja nykyisin leskien tavat vaihtelevat suuresti. Sormuksesta voi luopua heti puolison kuoleman jälkeen, tai sitä voi käyttää pitkäänkin ja luopua, kun tuntuu, että aika on. Sormuksen voi myös siirtää halutessaan toiseen käteen ja kantaa sitä muistona. Ei ole tavatonta sekään, että leski ei luovu sormuksestaan, vaikka löytää uuden kumppanin – ei vaikka menisi tämän kanssa naimisiinkin (kaksi sormustakin on aivan sallittua). Jos perheessä on lapsia, usein tapana on antaa sormus jossain vaiheessa muistoesineenä eteenpäin lapselle tai lapsenlapselle.

Olen kummastellut, miksi huippukirjailijoillakin on erillinen kustannustoimittaja, joka ilmeisesti muokkailee kirjailijan tekstiä. Onko siis joku vt. nuorempi kustannustoimittaja Jani-Petteri Taustavoima – joka ei itse ole julkaissut yhtään kirjaa – jotenkin täysin pätevä viilailemaan huippukirjailijankin kirjoituksia? Onko varmaa, että sävy säilyy? Kaikki nyanssit jäävät kohdalleen? Mihin kustannustoimittajaa ylipäätään tarvitaan?

Lukupiirini kustannustoimittaja kertoi, että Jani-Petteri Taustavoiman omat julkaisut eivät oikeastaan liity asiaan. Kustannustoimittajan työ ei ole kirjoittaa kirjaa vaan olla ennen kaikkea lukija. Hän ei tee kirjasta omaansa vaan pyrkii näkemään, mitä kirjailijaa haluaa tehdä, ja auttaa siinä.”Sen muokkailemisenkin tähtäimessä on nimenomaan tuoda parhaalla tavalla esiin se maailma ja ne nyanssit, joita kirjailija on hakenut”, hän kuvaili. ”Ja katsoa, onko tekstissä sokeita pisteitä tai epäjohdonmukaisuuksia.”Kirjoittajat usein uppoutuvat työhönsä niin, että kokeneimmatkin saattavat menettää tietyn etäisyyden tekstiin. Ammattimainen lukija tuo etäisyyttä.Ystäväni jatkoi määritelmäänsä: ”Kustannustoimittaja on myötämielinen lukija, jonka tehtävänä on auttaa löytämään tekstistä jo alkuvaiheessa sellaisia juonteita ja jyviä, joita työstämällä kirjasta voi tulla yhä vain parempi.”Lukupiirini kirjailija oli samaa mieltä. Hän kuvaili, että hyvä kustannustoimittaja ”näkee, mitä yritän tehdä, silloinkin, kun itse en sitä näe”. Huonon kustannustoimittajan kanssa taas työtä leimaa epävarmuus: ”Kommentteja ei saa tarpeeksi, ja tuntuu, että puhutaan ihan eri tekstistä. Pikkujuttuihin tartutaan ennen kuin isoista linjoista on mitään hajua. Tulee turvaton olo.”Kustannustoimittajilla on hyvin erilaisia tapoja työskennellä. Jotkut juttelevat aluksi pitkään työstettävästä tekstistä, osa alkaa nopeastikin työstää kynän kanssa. Mitä lähempänä julkaisu on, sitä pienempiin sanatason asioihin tartutaan. Läpi prosessin olennaista on kuitenkin kontakti kirjailijan kanssa.