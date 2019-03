Sunnuntai

Kummalla rikastuu todennäköisemmin: osakesijoittamisella vai yrittämisellä?

Terve

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime palstalla käsitelty anekdootti Markus Raution https://www.hs.fi/haku/?query=markus+raution eli Markus-sedän vessareissusta keräsi ilahduttavasti palautetta.Yle radio 1:n eläkkeellä oleva kuuluttaja Pertti Eerola https://www.hs.fi/haku/?query=pertti+eerola muisti urheiluselostaja Paavo Noposen https://www.hs.fi/haku/?query=paavo+noposen kertoneen tarinaa, jossa äidinkieleltään ruotsinkielinen Alexis af Enehjelm https://www.hs.fi/haku/?query=alexis+af+enehjelm olisi joskus papereiden sekoituttua todennut ”förbaskade papper”. Tämä sitten olisi voinut aiheuttaa väärinymmärrystä ruotsia taitamattomissa kuulijoissa.Toinen entinen yleläinen, Maija-Kaarina Saloranta https://www.hs.fi/haku/?query=maija-kaarina+saloranta , kertoo talossa olleen yleisenä käsityksenä, että mikrofoni olisi unohtunut auki nimenomaan af Enehjelmiltä. Ossi Paanala https://www.hs.fi/haku/?query=ossi+paanala kertoo tarinan löytyvän af Enehjelmiin liitettynä myös Henkilökaskujen ja anekdoottien kirjasta ( Hannu https://www.hs.fi/haku/?query=hannu ja Janne Tarmio https://www.hs.fi/haku/?query=janne+tarmio sekä Kauko Saarentaus https://www.hs.fi/haku/?query=kauko+saarentaus , Viestintä Tarmio 1990).Toisaalta nimimerkit Jalle https://www.hs.fi/haku/?query=jalle ja Karjalaismummo-33 https://www.hs.fi/haku/?query=karjalaismummo-33 muistavat itse kuunnelleensa Markus-sedän lastentuntia ja kuulleensa omin korvin, kun Markus-setä julisti lähtevänsä paskalle.Voi siis olla, ettei yksimielisyyttä tapahtuneesta tulla saavuttamaan koskaan.Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Olen seitsemästä rikastumistavasta kokeillut osakesijoittamista, yrittämistä, naimisiin menoa ja lottoamista. Mikään näistä ei ole tuottanut rikkauksia. Varsinkin osakesijoittajat puhuvat, että lottoaminen on hukkaan heitettyä rahaa. Osaisiko joku tikkaremmissäsi laskea todennäköisyydet osakesijoittamisella ja yrittämisellä rikastumisen mahdollisuuksille?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seitsemään rikastumisen tapaan mainitaan tosiaan kuuluvan lotto, sijoittaminen ja yrityksen myyminen. Muita ovat pomontyöt suurissa yrityksissä, ammattilaisurheilu, taiteella rikastuminen ja periminen.Edes kolmen mainitsemasi vertailu ei ole ihan helppoa.Todennäköisyyksien kannalta lotto on näistä selkein. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa ihminen pelaisi lottoa 30 vuoden ajan. Jos jokaisella viikolla pelaisi 10 riviä, rahaa kuluisi yhteensä yli 15 000 euroa ja päävoiton todennäköisyys olisi 0,08 prosenttia. Kuusi ja lisänumero oikein tulisi 0,6 prosentin todennäköisyydellä.Pienempiä voittoja saattaisi hyvinkin osua kohdalle, mutta ne tuskin riittäisivät tuomaan takaisin edes sijoitettua rahamäärää.Entäpä sitten osakkeisiin sijoittaminen? Jos otetaan samat 30 vuotta ja kymmenen euron panostus viikossa, sijoituksista kasvaisi pörssin keskimääräisellä tuotto-olettamalla noin 50 000 euron potti. Oikein taitavasti sijoittamalla summa voisi olla suurempikin, mutta käytännössä edes ammattilaiset pääsevät harvoin indeksiä parempiin tuloksiin. Tietysti voi miettiä, vastaako 50 000 euron osakepääoma käsitystäsi rikastumisesta.Yrittäminen on vaikein vertailtava, koska se edellyttää yleensä kokopäiväistä osallistumista. Näin yrittäjältä jäävät saamatta ansiotulot, jotka hän voisi saada muiden palvelussa. Esimerkiksi vuonna 2018 palkansaajien me­diaanivuositulo oli alustavan arvion mukaan noin 37 000 euroa.Uusia osakeyhtiöitä perustettiin viime vuonna 14 700, ja noin 200 yrittäjää myi yrityksensä yli miljoonalla eurolla. Jos yhden vuoden lukujen perusteella laskisi, voisi ajatella, että miljonääriksi päätyisi noin 1,4 prosenttia uusista yrittäjistä. Toisaalta konkurssiin päätyminen on lukujen perusteella yli 10 kertaa todennäköisempää.Yrittämällä onnistuminen vaatii panostusta ja on epävarmaa. Lotolla häviää lähes varmasti. Osakkeilla tie­naa, mutta hitaasti.Luultavasti varmin tapa rikastua olisi hankkiutua mahdollisimman hyväpalkkaisiin ansiotöihin, elää säästeliäästi, sijoittaa kaikki liikenevä, odottaa kärsivällisesti ja unohtaa lotto.

Viikko sitten lehdistö kirjoitti kaikkia suomalaisia koskettaneesta kuolemantapauksesta. Jäin mietiskelemään, mitä kautta toimittajat tiedon saavat. Tuntuu mahdottomalta ajatukselta, että heti kohta sata toimittajaa soittaa leskelle ja kysyy, onko puolisosi todellakin kuollut.

Torsti Facebookissa: ­facebook.com/torstintikkaremmi.

Helsingin Sanomien perussääntö on, ettei surutaloon eli lähiomaisille soitella. Joskus näin voi käydä vahingossa esimerkiksi onnettomuuksissa, kun pyritään selvittämään tapahtunutta ja uhrien henkilöyttä. Silloin toimittaja pyytää anteeksi ja lopettaa puhelun.Jos tieto kuolemasta tulee toisesta mediasta eikä sitä voida vahvistaa muualta, kerrotaan uutisen perustuvan toisen tiedotusvälineen tietoon. Uutinen voidaan ottaa omiin nimiin, kun tieto saadaan vahvistettua.Ihmisen kuolema ei tyypillisesti ole salaisuus. Yleensä niillä ihmisillä, joiden kuolema on itsessään uutinen, on managereita, liikekumppaneita tai muita yhteistyötahoja, joilta uutinen voidaan varmistaa.Vainajan sukulaiset voivat myös ottaa yhteyttä ja kertoa kuolemasta. Joskus saattohoitoon joutuneen omaiset kertovat asiasta lehdelle ja samalla sovitaan, keneltä lehti voi kysyä vahvistuksen hetken koittaessa.