Rakkaat

ystävät! Viime kerralla oli puhetta sormusten käyttämisestä sen jälkeen, kun ihminen jää leskeksi. Vaula Kolunen https://www.hs.fi/haku/?query=vaula+kolunen kirjoittaa: ”Tuli mieleeni, että kantahämäläinen äitini, syntynyt 1909, otti leskeksi jäätyään vuonna 1968 kolmannen sormuksen vasempaan nimettömäänsä, ja tämä sormus oli hänen oman äitinsä. Muistelen, että hän mainitsi, että leskellä on tapana käyttää kolmea sormusta. En kyllä muista, että olisin kiinnittänyt huomiota muiden leskien sormusten käyttöön, asia kun ei ollut ikäiselleni ajankohtainen.”

Uimahallissa ja kuntosalilla näkee toisinaan miehiä, yleensä varttuneempia, jotka tulevat suoraan löylyhuoneeseen käymättä ensin suihkussa. Oletan, että tämä tapa juontaa juurensa ajalta, jolloin saunaan mentiin peseytymään. Hikisenä ja pesemättömänä julkisessa saunassa saunominen on mielestäni kuitenkin erittäin ajattelematonta kanssasaunojia kohtaan. Mikä olisi mielestäsi sovelias tapa huomauttaa asiasta?

On kieltämättä aina kiusallista, kun aikuiset ihmiset eivät noudata keskeisiä perussääntöjä. Peseytyminen ennen saunaa on sellainen. Asiasta huomauttaminen voi tuntua vaivaannuttavalta siksikin, että tilanteessa ollaan alasti.Puhuisin tällaisen henkilön kanssa kasvotusten niin, ettei kuulemassa olisi laajaa joukkoa ihmisiä. Antaisin ymmärtää, että muiden saunojien lisäksi ajattelet myös miehen etua: säännöissähän lukee, että ennen saunaa pitää peseytyä.Tarvittaessa voisin myös painottaa, että säännöille on syynsä. Ne on laadittu siisteyden ja hyvän hygie­nian turvaamiseksi.

Ajankohtainen aihe ja yhä ajankohtaisemmaksi muuttunee. Oletetaan tilanne, että yksinäinen ihminen kuolee. Hänellä voi olla perillisiä ja muita sukulaisia, mutta he eivät ole olleet missään tekemisissä vuosikymmeniin. Kuka hoitaa hautajaiset? Varsinkin tilanteessa, jossa kukaan omaisista tai lähisukulaisista ei halua ryhtyä hautajaisjärjestelyihin. Voiko siihen pakottaa, ja kuka voi pakottaa? Hautajaisethan eivät missään tapauksessa ole halpoja järjestää, joten voiko ”velvollisuuksista” kieltäytyä? Miten käytännön tilanteessa edetään, kun ihminen kuolee eikä omaisia tai lähisukulaisia kiinnosta? Ilmoitetaanko heille? Kuka ilmoittaa? Kuka etsii lähisukulaiset tai omaiset?

Kun ihminen kuolee kotonaan, poliisi aloittaa kuolemansyyn selvittämisen. Poliisi myös selvittää vainajan omaiset ja ilmoittaa kuolemasta heille. Jos ihminen kuolee sairaalassa, asioita alkavat hoitaa sairaalan sosiaalityöntekijä ja kunnan sosiaalitoimi.Jos vainaja on eläessään toivonut jonkun tietyn henkilön huolehtivan hautajaisista, järjestelyissä noudatetaan tätä toivetta. Omiin hautajaisiinsa voi vaikuttaa tekemällä hautaussuunnitelman, joko osana testamenttia tai erillisenä asiakirjana.Jos tällaista toivetta ei ole, järjestelyistä huolehtivat puoliso tai avopuoliso ja lähimmät perilliset, käytännössä usein lapset. Ketään ei kuitenkaan voi pakottaa hautajaisjärjestelyihin. Joskus käy niin, ettei lähi­omaisia löydy tai he eivät pysty osallistumaan tai halua osallistua järjestelyihin. Silloin niistä voi vastata myös joku muu vainajalle läheinen henkilö.Viime kädessä järjestelyistä vastaa vainajan kotikunta, tai jos kotikuntaa ei ole, niin sitten kunta, jossa ihminen on kuollut.Hautajaiset maksetaan vainajan omista varoista eli kuolinpesästä. Jos vainaja on varaton eivätkä omaiset halua maksaa tai pysty kustantamaan hautajaisia, kunta huolehtii kohtuullisista kuluista.Ihminen voi myös valita hautaustoimiston hoitamaan asioita kuoleman jälkeen, jos hän ei halua läheisten tai viranomaisten hoitavan niitä.

Rupesin tässä pohtimaan, onko julkisten tilojen pallomerien pallojen säännöllisestä puhdistuksesta mitään ohjetta. Mietin vain laivojenkin pallomerissä pyöriviä räkäisiä, puklailevia ja falskaavissa vaipoissa pyöriviä taaperoita.

Onneksi taaperot eivät kuitenkaan ole jatkuvassa erittämisen tilassa edes pallomeressä.Palloja pestään säännöllisesti. Esimerkiksi Ruotsin- ja Tallinnan-laivoilta kerrotaan, että pallomeren pallot pestään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin, jos altaassa sattuu vahinkoja. Pallojen pesun hoitaa ulkopuolinen yritys koneen avulla, ja samalla pestään pallomeriallas.Jos kirjoitat Youtuben hakukenttään esimerkiksi sanat ”ball-pool cleaning machine”, pääset näkemään, millaisella härvelillä palloja puhdistetaan.Jos pesun yhteydessä huomataan litistyneitä ja rikki menneitä palloja, ne kerätään pois. Kun meren pinta alenee liikaa, mereen tuodaan uusia palloja.