Korean niemimaa on jakautunut monella tavalla, ja yksi niistä liittyy miesten intiimeimpiin alueisiin

Ympärileikkausten maantiede

Buzzfeed kiinnitti tällä viikolla huomiota globaaliin jakolinjaan, joka ei näy katukuvassa: ympärileikattujen miesten määrään eri maissa.Esinahan poisto on etenkin Lähi-idän, Afrikan ja Oseanian kulttuurien juttu, ja epäonnis­tuessaan leikkaus on terveysuhka.Ympärileikkaukset jakavat kuitenkin myös länsimaita. Amerikkalaismiehistä 71 prosentilla ei ole esinahkaa, ja osa heistä on poistattanut sen vasta aikuisena siksi, että pitää sitä rumana.Eurooppa on toista maata, ja esimerkiksi Suomessa vain 0,82 prosenttia miehistä on ympärileikattu. Julkisessa terveydenhoidossa leikkauksia tehdään vain terveyssyistä, yleensä ahtaan esinahan vuoksi.näkyy yksi merkillinen poikkeus. Korean niemimaa on jakautunut myös ympärileikkausten suhteen. Pohjoiskorealaisista miehistä ympärileikattuja on vain 0,1 prosenttia, mutta Etelä-Koreassa leikkaus on tehty 77 prosentille. Ympärileikkausmuoti tuli Etelä-Koreaan amerikkalaissotilaiden mukana.Siinäpä small talk -aihe Koreoiden johtajien saunailtaan.