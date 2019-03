Ajatusleikki: jos Suomi saisi virkamieshallituksen, nämä 17 yllättävää ministerinimeä saattaisivat pelastaa maan perikadolta

Sunnuntai

Ajatusleikki: jos Suomi saisi virkamieshallituksen, nämä 17 yllättävää ministerinimeä saattaisivat pelastaa ma

Pääministeri Martti Hetemäki

Valtiovarainministeri Sixten Korkman

Ulkoministeri Teija Tiilikainen

Peruspalveluministeri Liisa Keltikangas-Järvinen

Sisäministeri Ilkka Salmi

Ulkomaankauppaministeri Peter Vesterbacka

Oikeusministeri Tuomas Ojanen

Kunta- ja uudistusministeri Timo Aro

Opetusministeri Elina Tuomi

Työministeri Juha Siltala

Puolustusministeri Jarmo Lindberg

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Kaari Utrio

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Sini Harkki

Maa- ja metsätalousministeri Virva Puumala

Sosiaali- ja terveysministeri Marja Vaarama

Liikenne- ja viestintäministeri Anu Koivunen

Elinkeinoministeri Sanna Suvanto-Harsaae