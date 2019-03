Sunnuntai

Miksi ajoradalla olevat kaivonkannet sijaitsevat ikävästi renkaiden kohdalla?

Terve

Pääsiäinen on kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Ensi vuonna kevätpäivän­tasaus on keskiviikkona 20.3. ja täysikuu 21.3. Pääsiäinen olisi näin ollen 24.3., mutta se onkin vasta 21.4. Miksi?

Pääsiäinen on kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Ensi vuonna kevätpäivän­tasaus on keskiviikkona 20.3. ja täysikuu 21.3. Pääsiäinen olisi näin ollen 24.3., mutta se onkin vasta 21.4. Miksi?

Olet aivan oikeassa, että pääsiäinen tosiaan on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Ero syntyy siitä, ettei kirkossa lasketa kevätpäiväntasausta ja täysikuuta samalla lailla kuin kalenterissa.Kun pääsiäisen paikkaa määriteltiin Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325, kevätpäiväntasauksen ja täydenkuun aikoja ei vielä osattu määrittää tarkasti. Niinpä turvauduttiin liki­arvoihin. Silloin määriteltiin, että kevätpäiväntasaus on aina 21.3.Täysikuu puolestaan määriteltiin niin sanotun keskikuun avulla. Se ei ota huomioon kuun soikean radan aiheuttamaa kuun vaiheiden välien vaihtelua, vaan sen ajateltiin kiertävän maapallon ympäri tasaisella nopeudella. Näistä likiarvoista on pidetty kirkossa kiinni, eikä niitä ole päivitetty tähtitieteen kehityksen mukana.Niinpä voi käydä, että laskennallinen, pääsiäisen ajankohtaa määrittävä täysikuu osuu eri päivälle kuin todellinen täysikuu.Näin käy tänä keväänä. Vaikka todellinen kevätpäiväntasaus on 20.3. ja täysikuu 21.3., laskennallinen täysikuu on 20.3. ja kevätpäiväntasaus 21.3. Niinpä pääsiäinen siirtyy seuraavalle täysikuulle ja on vasta 21.4.

Likipitäen kaikki Suomessa ajoradalla olevat kaivonkannet sijaitsevat joko ajoradan vasemmalla tai oikealla laidalla ja siten ikävästi renkaiden kohdalla. Onkohan tälle jokin syy?

Katujen alla kulkee monenmoista linjaa ja tavaraa. Kannen alta löytyvän linjaston luonne määrittää kaivonkannen paikan. Kaivot voivat olla missä vain kohdassa tietä, mutta sadevesiviemärit sijoitetaan yleensä reunoille.Tämä johtuu teiden kallistuksesta. Tiet on kallistettu hiukan reunoille, jotta sadevesi valuisi matalampaan kohtaan kerättäväksi viemäriin.Muut linjat, esimerkiksi tien alla kulkevat jätevesiviemärit, voidaan sijoittaa keskelle katua tai välikaistalle.Teiden reunoihin sijoitettujen kaivojen korjaus on kuitenkin sujuvampaa, kun toinen väylä pystytään pitämään työn aikana liikenteelle avoimena. Keskelle sijoitettu kaivo vaatii kaivantoja keskelle tietä, mikä voi estää tiellä kulkemisen kokonaan.

Puhuimme lapsena joskus konttikieltä, jossa osa meistä kehittyi hyvin taitaviksi, kun taas toiset eivät tajunneet koko ideaa. Konttikielessähän sanan perään lisätään ensin ”kontti”, minkä jälkeen kokonaisuus muljautetaan nurinpäin tavalla, jota en pysty selittämään. Onko muissa kielissä vastaavaa leikittelyä?

