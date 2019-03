Sunnuntai

Voiko ”saunapiiskaajaa” pyytää heittämään vähemmän löylyä kiukaalle?

Rakkaat

ystävät! Petri https://www.hs.fi/haku/?query=petri Imatralta kysyi, miksi kukaan ei syö humalassa purukumia. En ota kysymystä laajempaan käsittelyyn, koska olen nähnyt nimenomaan monen humalaisen syövän purukumia – peittääkseen alkoholin hajun. Mutta ihmiset. Se ei peitä hajua!Viimeksi oli puhetta ihmisistä, jotka menevät yleiseen saunaan käymättä suihkussa.Nimimerkki Kansatietää https://www.hs.fi/haku/?query=kansatietaa kirjoittaa: ”Kyllä Suomessa löylyyn mennään suoraan pukuhuoneesta ja peseydytään vasta lopuksi, kun on saunottu. Toki jos liikunnassa on hikoiltu, käydään ensin suihkussa. Uimahallissa yms. suihkun kautta saunaan, yes. Mökillä suoraan löylyyn, välillä järveen tai vedellä huuhtelua, vilvoittelu ja uudelleen löylyyn, yes. Lopuksi peseydytään, ei aluksi, näin on aina saunottu.”Omassa saunassa voi jokainen tietysti tehdä, mitä huvittaa, mutta yleisissä kylpytiloissa noudatamme paikan omia sääntöjä.Pallomerien puhtautta käsittelevään vastaukseeni tuli korjaus.Flunssatutkija ja infektiotautiopin emeritusprofessori Olli Ruuskanen https://www.hs.fi/haku/?query=olli+ruuskanen kertoo ikävää asiaa lapsista:”Sisko vastaa, että ’Onneksi taaperot eivät kuitenkaan ole jatkuvassa erittämisen tilassa…’. Siskon tiedot eivät ole ihan ajassa. Virusten geenimonistus­menetelmiin perustuvan diagnostiikan myötä olemme oppineet, että alle viisivuotias erittää jotakin virusta puolet vuodesta ja vain noin puolessa tapauksista taaperolla on hengitystieinfektion oireita. Hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset voivat säilyä pinnoilla useita vuorokausia. Lisäksi on opittu, että viruksia on usein ilmassa. Näin ollen pallomeri on todennäköisesti tehokas tartunnan levittäjä, niin pallojen kuin ilmankin kautta. Pallojen pesu kerran kuukaudessa on valitettavasti yhtä tyhjän kanssa.”

Miksi musiikkikappale on suomeksi biisi, vaikka se tulee englannin sanasta piece?

Tämä onkin hauska juttu. Tiedättehän sen usein hieman vanhemman sukulaisen, joka haluaa kuulostaa maailmaa nähneeltä ja sivistyneeltä ja kutsuu sen vuoksi esimerkiksi pianoa pienoksi? Tässä on kyse samanlaisesta ilmiöstä.Hyperkorrektiudeksi kutsutaan sitä, kun yritys noudattaa kielen normeja uskollisesti tuottaa noiden normien vastaisia käytänteitä.Ilmiö on yleinen varsinkin lainasanojen yhteydessä. Brobleemi, gynegologi ja psygologi kuulostavat vähän kansainvälisemmiltä, kun konsonantit vaihtaa soinnillisiksi.Biisi-sanan etymologiassa on kyse tästä, tosin sanan käyttö on sittemmin vakiintunut. Suomalaiset ovat yrittäneet käyttää lainasanaa mahdollisimman oikein ja lisänneet ulkomaisen äänteen junttimaisen kovan p:n tilalle.Aika herttaista, eikö vain?

Olen aloittanut avantouimisen. Kaupunkiini avattiin uusi avantouintipaikka ja sauna, johon mahtuu noin 40 henkilöä. Olen joutunut muutamaan otteeseen ns. saunapiiskaajan kanssa samaan aikaan saunaan: löylyä heitetään aivan älyttömästi, jolloin saunasta tulee tuskainen paikka kaikille muille paitsi himosaunojalle. Mitä sanoo etiketti? Voiko piiskaajaa pyytää huomioimaan muut käyttäjät ja heittämään vähemmän vettä kiukaalle? En ole kuullut kenenkään huomauttavan asiasta, vaikka ilmeistä päätellen moni haluaisi.