Sunnuntai

Mitä tapahtuisi, jos veljeni äänestäisi minuna?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime palstalla puhuttiin konttikielestä ja muista leikkikielistä. Nimimerkit Fiskuvekon https://www.hs.fi/haku/?query=fiskuvekon ja Ultsi https://www.hs.fi/haku/?query=ultsi halusivat täydentää tarinaa Ruotsissa ja Suomessakin käytetyllä fikonspråkilla eli viikunakielellä. Kyseessä on konttikielen ruotsinkielinen versio, jossa sanan perään lisätään ”fikon” ja sitten ensitavut vaihdetaan.”Viikunakieli on siitä kiva, että sen kautta on tänne stadiin rantautunut sellaisia fi-alkuisia sanoja kuin fiutsika eli auto (autsika-fikon, fiutsika-aakon), fillari eli polkupyörä (velociped-fikon), fibeli eli omena (äppel-fikon), fibbori eli ahven (abborre-fikon) ja fimppi eli tupakan natsa (stump-fikon)”, Ultsi kirjoittaa. Hannu Avela https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+avela ja Ilkka Virtanen https://www.hs.fi/haku/?query=ilkka+virtanen puolestaan halusivat vielä selkeyden siihen, minkä aikavyöhykkeen mukaan pääsiäisen paikan määräävä täysikuu lasketaan.Täydenkuun määräytymisessä ei kuitenkaan katsota aikavyöhykettä, vaan 1 500 vuotta sitten eläneen munkin Dionysius Exiguusin https://www.hs.fi/haku/?query=dionysius+exiguusin laatimaa taulukkoa. Sen perusajatus on, että täydenkuun vaiheet toistuvat 19 vuoden jaksoissa. Tämä määrittää edelleen pääsiäisen paikkaa, vaikka heittääkin pitkillä ajanjaksoilla. Taulukkoa onkin täydennetty ja tarkennettu useaan otteeseen.Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Usein puhutaan vähemmistöjen (poljetuista) oikeuksista ja niiden ajamisesta. Mutta kuka kuuluu vähemmistöön? Riittääkö vähemmistöksi yksi toisinajattelija, vai tarvitaanko isompi joukko?

Vähemmistö-termillä on ainakin kolme yleistä merkitystä. Ensimmäinen on neutraali, matemaattinen toteamus. Esimerkiksi tilanteessa, jossa maistereita on 17 ja tohtoreita neljä, tohtorit ovat vähemmistössä.Kansainvälisessä ihmisoikeuskielessä puhutaan kansallisista vähemmistöistä. Tällä tarkoitetaan valtion sisäisiä etnisiä tai kulttuurisia ryhmiä, jotka ovat vähemmistöasemassa suhteessa valtaväestöön.Suomessa tällainen ryhmä on esimerkiksi romanit. Vähemmistöjen kielelliset ja kulttuuriset oikeudet mainitaan perustuslaissa.Toisaalta saamelaiset eivät ole vain vähemmistö, vaan myös alkuperäiskansa. Myös heille on perustuslailla säädetty oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.Kolmanneksi: vähemmistönä puhutaan vaihtelevasti eri ryhmistä, jotka eroavat jollakin tavoin valtaväestöstä.Tällaisia ovat esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, etniset vähemmistöt ja uskonnolliset vähemmistöt. Myös vammaisiin henkilöihin saatetaan viitata vähemmistönä.Vähemmistö-termi ei ole ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmaton. Tehdessään näkyväksi valtasuhteen ”enemmistön” ja ”vähemmistön” välillä termi voi myös pönkittää tätä valtasuhdetta.Vähemmistöpuhe myös vie ajatukset helposti ihmisryhmiin, kun olennaisinta on kuitenkin yksilöiden yhdenvertainen kohtelu.Seksuaali- ja sukupuolivähemmistön sijasta on usein parempi puhua sek­suaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.Aiemmin Suomessa toimi viranomainen nimeltä vähemmistövaltuutettu. Vuonna 2015 vähemmistövaltuutettu korvattiin yhdenvertaisuusvaltuutetulla. Samalla toimiala laajennettiin kattamaan muitakin syrjintäperusteita.Valtuutetun toiminnan pohjana oleva yhdenvertaisuuslaki ei siis ole ”vähemmistölaki”, vaan suojaa ketä tahansa syrjinnältä, joka liittyy laissa mainittuihin syrjintäperusteisiin, kuten kansalaisuuteen, vakaumukseen, ikään tai terveydentilaan.

Mitä jos tamperelainen veljeni pääsisi minun ajokorttiani näyttäen Helsingissä äänestämään ja palauttamaan lipukkeen vaaliuurnaan ja tämän jälkeen ilmoittaisi, ettei hänellä ole äänioikeutta Helsingissä? Hylättäisiinkö kaikki uurnassa olleet äänet, vai miten ääni saataisiin poistettua? Mitä seuraamuksia tulisi veljelleni?

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi.

Torsti ei missään tapauksessa suosittele kokeilemaan mitään tällaista, sillä äänestäessään vilpillisesti veljesi syyllistyisi rikokseen. Siitä hänet voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Voisit itsekin saada syytteen avunannosta, jos olisit antanut ajokorttisi tietoisesti käyttöön.Vaalilautakunnan jäsenkin voisi saada syytteen, jos hänen katsottaisiin olleen huolimaton henkilöllisyyden tarkistamisessa.Vaalin kulkuun tempauksella ei olisi välitöntä vaikutusta, koska uurnaa ei avata kesken vaalipäivän. Niinpä veljesi ääni tulisi osaksi laskentaa ja vaalipöytäkirjaan merkittäisiin, miksi äänestäjämäärä ja äänimäärä eivät täsmää.Ylimääräinen ääni uurnassa voisi kuitenkin johtaa vaalivalitukseen. Silloin hallinto-oikeus joutuisi pohtimaan, onko ylimääräinen ääni voinut vaikuttaa vaalien tulokseen. Jos näin todettaisiin, vaali voitaisiin joutua uusimaan vaalipiirin osalta.