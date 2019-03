Sunnuntai

Suomen kansa on sittenkin yhtenäinen – Reinot sen ratkaisivat

monessa paikassa – tässäkin lehdessä – väitetään, että Suomi on jakautunut kahteen toisiaan vieroksuvaan leiriin. Voi olla, mutta kun kyse on todella tärkeistä asioista, kansa on yhtenäinen.Ja kuten historiasta tiedetään, kansan yhtenäisyys tulee esiin vaikeina aikoina. Vaikeat ajat koittivat tällä viikolla, kun media kertoi, että Reinoja ja Ainoja valmistava yritys on menossa konkurssiin.Tämä ei kansalle käynyt. Somessa alettiin etsiä keinoja, joilla pelastettaisiin nämä hiostavat, höpsöt ja vanhanaikaiset mutta myös lämpimät, kotoisat ja kaikkien rakastamat tossut.Pitäisikö kehitellä luksusmalleja? Jos nostaisi hinnan pariin tuhanteen ja kertoisi jonotusajan olevan kaksi vuotta? Voisiko koululaisille määrätä tossupakon?Mielikuvituksellisia ratkaisuja tarjottiin, mutta lopulta ongelman ratkaisi yhtenäinen Suomen kansa. Se rynnisti heti ostamaan tossuja ja sai päivässä aikaan kysyntäpiikin.Hyvä Suomi! Yön uhka karkoitettu on taas pois.