Sunnuntai

Äänensä voi antaa vaikka Camp Marmalin tukikohdassa tai Tuire Linnovi-Thatcherin kotona

Tehdään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otetaanpa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy