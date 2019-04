Sunnuntai

Miksi klassisessa musiikissa käytetään vieraskielisiä termejä?

ystävät! Viimeksi oli puhetta siitä, miksi musiikkikappale on suomeksi biisi, vaikka se tulee englannin sanasta piece.Sain lukuisia kirjeitä aiheesta. Moni lukija muistutti, että piisi-sana on ollut ikään kuin jo varattu: se tarkoittaa tietyillä murrealueilla tulisijaa, kuten uunia, takkaa tai liettä. Timo Yrjölä https://www.hs.fi/haku/?query=timo+yrjola kuitenkin muistelee, kuinka vielä 1950- ja 1960-luvuilla puhuttiin piiseistä:”Varsinkin jazzin harrastajien kielessä käytettiin kautta linjan piisi-sanaa, joka oli lainaus jazzin kielestä, englannista. Oli olemassa myös toinen sana, styke, joka oli johdettu ruotsin stycke-sanasta. Se oli ehkä yleisempi iskelmämusiikista puhut­taessa. Niissä ympyröissä käytettiin myös sanaa kipale tai enemmän stadilaisittain tsipale.” Vesa Walamies https://www.hs.fi/haku/?query=vesa+walamies kertoo seuranneensa pitkään piisi-sanan muuttumista biisiksi avustaessaan musiikkilehteä:”Alkuun musiikkikappaleesta käytettiin lehdistössä pelkästään piisi-nimeä. Ensimmäiset havaintoni biisistä ovat 1970-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta. Piisiä käytetään edelleenkin jonkin verran etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta kieltämättä biisi on kovasti yleistynyt. Biisin puolustajat ovat vedonneet lähinnä kahteen seikkaan. Ensiksikin siihen, että muusikot käyttävät miltei yksinomaan biisiä. Toiseksi on vedottu siihen, että kyse on Helsingin slangista, jossa kovat konsonantit mielellään korvataan pehmeillä.”Suuri kiitos näistä huomioista!

Olen ihmetellyt sitä, miksi musiikin tempomerkinnät kerrotaan vieraskielisillä termeillä, yleensä italiaksi. Halutaanko klassinen musiikki eristää vielä nykypäivinäkin arvokkaaksi ja muusta yhteiskunnasta irralliseksi saarekkeeksi? Ylen musiikkiohjelmien kuuluttajat kertovat esimerkiksi, että nyt seuraavan musiikkikappaleen osat ovat adagio, allegro vivace, largo ja festivo. Termeistä suurin osa on tavallisille kuuntelijoille tuntemattomia. Konserttien käsiohjelmistakaan ei suomenkielisiä nimikkeitä löydy. Suomenkieliset termit saattaisivat tuoda musiikin lähemmäksi kuulijoita. Kuulija valpastuisi kuuntelemaan, kuinka säveltäjä on ilmaissut ”kepeästi käyden” ja ”henkevästi” ja miten kapellimestari ja orkesteri siinä onnistuvat.

Italia on tosiaan vakiintunut musiikin kieleksi, mistä syystä useimmat muusikot osaavat niin sanottua ”taksi-italiaa” eli pärjäävät turistina takapenkillä. Toki musiikissa näkyy jonkin verran myös saksan- ja ranskankielisiä termejä.Lukupiirini muusikko ja konserttikriitikko sanoi, että on varsin järkevää, että ammattimuusikoiden käytössä on jokin kaikille yhteinen kieli.”Musiikki ei ole sidottu kansallisuuteen, ja siksi tarvitaan kaikille muusikoille yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtävät”, hän selitti.”Näissä maissa on vahva musiikkikulttuuri, jonka koetaan olevan sidoksissa kyseiseen maahan. Esimerkiksi Britannia ja Yhdysvallat eivät ole musiikin suurmaita siinä missä Saksa, Ranska ja Italia.”Sen sijaan siihen muusikko ja kriitikko ei nähnyt mitään syytä, miksi termejä ei voitaisi suomentaa konserteissa tai käsiohjelmissa. Hän piti niiden kääntämistä hyvänä ideana.”Ylipäänsä musiikkikirjoittamisen ja -puheen ongelma on se, että se on hyvin rajattua. Mutta se, että selittää asiat selvästi, on usein suuremman sivistyksen merkki kuin se, että osaa käyttää sanoja, joita kukaan muu ei tajua.”

Kuuntelemme vaimoni kanssa paljon äänikirjoja. Olemme huomanneet, että valtaosassa äänikirjoista lukija on samaa sukupuolta kuin kirjan kirjoittaja. Muutamia poikkeuksia olemme kuitenkin huomanneet. Millä perusteella kirjaan valitaan lukijaksi mies- tai nais­ääni?

Selvitin asiaa yrityksistä, jotka tekevät äänikirjoja. Niistä kerrottiin, että lukijan valintaan vaikuttaa ennen kaikkea kirjan päähenkilö ja se, kenen näkökulmasta teos on kerrottu.Lukijan sukupuoli on keskeinen asia etenkin silloin, jos teoksessa on minäkertoja.Ehkä havaintosi johtuukin siis siitä, että miespuoliset kirjailijat ovat kirjoittaneet teokseen miespäähenkilön ja naiset naisen.Lisäksi kunkin kirjan kohdalla mietitään monia muita asioita: Minkä ikäinen lukija teokseen sopisi? Pitääkö tämän osata tiettyjä kieliä? Millaisia tyyliseikkoja pitää ottaa huomioon?Suomalaiset eivät kuulemma tykkää kovin eläytyvistä lukijoista, paitsi lastenkirjoissa.Jos romaanin kertoja on esimerkiksi yli 50-vuotias nainen, lukijaksi etsitään sellaista ääntä, johon kuulija voi identifioitua.Myös kirjailijalla saattaa olla toiveita sen suhteen, kuka hänen teoksensa lukee. Joskus peräti hän lukee kirjan itse.