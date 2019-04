Sunnuntai

Mitä Välimereltä ja sen rannoilta löydetyille ruumiille tapahtuu? Espanjalainen hautausurakoitsija kertoo

Martin Zamora, hautausurakoitsija, Los Barrios, Espanja:

”Ei

Oikeastaan

Jokaisella

Toinen

Taina Tervosen ja Anna Aution kirja Hukkuneet (S&S) ilmestyy 15.4.

tässä työssä voi oikein puhua iloisista hetkistä, mutta jotkut hetket ovat kiitollisempia kuin toiset. Esimerkiksi kun omaiset voivat olla läsnä hautajaisissa tai kun voimme viedä ruumiin kotimaahan. Jos omaisilla ei ole varaa kumpaankaan, kuvaan ruumiin valmistelun ja hautajaiset. Lähetän kuvat ja videot heille.Muutama kuukausi sitten yhden vainajan sisarukset kirjoittivat minulle kiitoskirjeen: Se, mitä teit veljemme puolesta, on sanomattoman tärkeää meille.Kun ruumis kuljetetaan kotimaahan, saan usein kuvia siellä järjestetyistä hautajaisista. Viestejä äideiltä, jotka kiittävät siitä, että heillä on mahdollisuus haudata lapsensa. Tämän työn kiitollinen puoli on se, kun omaiset saavat varmuuden läheisensä kuolemasta ja hautapaikasta. Tietämättömyys tarkoittaa jatkuvaa kärsimystä.Toinen onnellinen hetki on se, kun ruumis löytyy.Muistan tilanteen, jossa useiden haaksirikkojen seurauksena parikymmentä perhettä odotti, että meri huuhtoisi kuolleet maihin. Aina kun rannalta löytyi uusi ruumis, Euroopan puolella asuvat omaiset tulivat paikan päälle tarkistamaan, oliko kyse heidän läheisestään.Jokainen ruumis tarkoitti iloa yhdelle perheelle ja surua muille. Kaiken tämän tragedian keskellä nämä ovat onnellisia hetkiä. Siksi teen aina parhaani, jotta vainaja voitaisiin tunnistaa.tämä tunnistamistyö alkoi ihan toisenlaisista syistä. Vuonna 1989 poliisi otti minuun yhteyttä ja antoi tehtäväkseni huolehtia haaksirikon 16 vainajasta. Kaikki olivat todennäköisesti marokkolaisia, mutta poliisi ei tiennyt yhdenkään nimeä.Ruumiit piti haudata nimettöminä Tarifan hautausmaalle. Minusta se oli sääli. Yrittäjänä ajattelin, että jos onnistun tunnistamaan 16 vainajaa, se tarkoittaa parhaimmassa tapauksessa 16:ta ruumiinkuljetusta kotimaahan – se olisi ollut hautaustoimistolleni jättipotti.Löysin yhden uhrin vyön sisälle ommellun paperilapun, jossa oli puhelin­numero. Sen avulla jäljitin vainajan serkun. Hän ei tuntenut muita uhreja mutta suostui lähtemään kanssani Marokkoon etsimään omaisia. Pyysin syyttäjältä luvan ottaa mukaani vainajien vaatteet ja kuvia heistä – ruumiit olivat löytyneet hyvin nopeasti, ja kasvot olivat vielä tunnistettavissa – ja niin lähdin kuukaudeksi kiertämään marokkolaisten kylien toreja.Syyttäjä piti ajatustani täysin tolkuttomana, mutta loppujen lopuksi onnistuin jäljittämään jokaisen 15 uhrin perheen. Yhdelläkään ei ollut varaa maksaa ruumiin kuljettamisesta. Se siitä bisnesideasta. Eikä minulla ollut sydäntä sanoa juuri lapsensa tunnistaneille vanhemmille, että ruumis haudataan sitten nimettömänä Espanjan puolelle. Minulla oli tuolloin kaksi ruumisautoa. Lastasin ne täyteen, neljä ruumista kumpaankin autoon, ja ajoimme Marokkoon kaksi edestakaista matkaa.Tämän tapauksen jälkeen omaiset alkoivat ottaa minuun suoraan yhteyttä, kun Espanjan puolelta löytyi ruumiita.Silloin kun vainajat ovat mitä ilmeisimmin kotoisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, otan yhteyttä Espanjassa oleviin järjestöihin, esimerkiksi senegalilaisiin tai guinealaisiin. Niissä saatetaan tietää, kuka on lähtenyt Marokon puolelta ja milloin. Sillä tavalla onnistumme usein jäljittämään omaiset.Joskus olen joutunut itse soittamaan vanhemmille ja ilmoittamaan kuolemasta. Silloin on oltava hyvin hienovarainen: vanhemmat eivät aina edes tiedä, että heidän lapsensa on lähtenyt kohti Marokkoa ja Eurooppaa.Ne ovat vaikeita hetkiä, mutta on aina parempi, että perhe saa tiedon kuolemasta. Useimmiten tunnistaminen tapahtuu kuvien ja muiden todisteiden avulla. Joskus käytetään myos dna-tutkimuksia, hiukan syyttäjästä riippuen. Käytännössä dna-näytteet ovat hankalia, jos omaiset eivät asu Espanjassa.vainajalla on oma tarinansa, mutta mieleeni on jäänyt aivan erityisesti kaksi tapausta. Ne kertovat siitä, miten nopeasti elämä voi romahtaa.Kerran poliisi soitti minut paikalle hakemaan 19-vuotiaan marokkolaispojan ruumiin. Poika oli tukehtunut auton katolla olevaan suksilaatikon tapaiseen säiliöön.Autoa ajoivat pojan sisko ja tämän mies, jotka asuivat Saksassa ja olivat olleet lomalla Marokossa kahden pienen tyttärensä kanssa. Koko loman ajan veli oli puhunut haluavansa muuttaa Saksaan, ja sisar halusi auttaa. Kaikki oli sujunut hyvin lauttamatkan ajan, mutta sataman ulkopuolella katolta oli alkanut kuulua melua. Pariskunta oli pysäyttänyt auton ja avannut luukun. Veli oli tiedoton.Sisar miehineen kantoi pojan lähimmän uimarannan ensiapupisteeseen, mutta poikaa ei saatu enää elvytettyä. Paikalle oli kutsuttava poliisi, jonka oli pidätettävä pariskunta ja otettava 1- ja 3-vuotiaat lapset huostaan.Kun tulin paikalle arabiaa puhuvan tuttavani kanssa, yritin rauhoitella vanhempia ja kertoa aviomiehelle, että jos hän ottaisi yksin vastuun tapahtuneesta, hänen vaimoaan ei katsottaisi syylliseksi eivätkä lapset joutuisi eroon vanhemmistaan.Mutta kuulusteluissa mies kertoi heidän suunnitelleen matkan yhdessä. Minulle hän sanoi syyksi, ettei halua vaimonsa tapaavan­ uutta miestä, kun hän itse olisi vankilassa. Se oli typerää machoilua.Vanhemmat valtuuttivat minut huolehtimaan tytöistä. Otin yhteyttä Marokossa asuviin omaisiin, jotka tulivat hakemaan lapset ja veljen ruumiin.mieleeni jäänyt tapaus koski Ranskassa asuvaa salakuljettajaa, kivenhakkaajaa, joka kuljetti ihmisiä Marokosta Eurooppaan pakettiautoon rakennetussa piilossa, kivilastin alla.Ranskassa asuva 18-vuotias nuori mies oli säästänyt rahaa maksaakseen veljensä matkan. Koska pojalla oli voimassa oleva oleskelulupa, hän lähti salakuljettajan mukaan hakemaan veljeään.Espanjan puolella kätköstä alkoi kuulua meteliä. Salakuljettaja pysäytti auton, purki kivilastin pojan avustuksella ja totesi, että kaikki matkustajat – heitä oli yhteensä­ seitsemän – olivat kuolleet.Salakuljettaja heitti ruumiit tien poskeen ja uhkasi poikaa: ”Jos kerrot tästä poliisille, tapan sinut!”Muutaman viikon kuluttua isä poikineen saapui hautaustoimistooni ja kertoi etsivänsä toisen poikansa ruumista. Lähetin heidät poliisin puheille tietämättä tarkemmin tarinaa.Rehellinen 18-vuotias kertoi poliisille koko tarinan seurauksia ymmärtämättä ja joutui pidätetyksi osallisena henkirikokseen. Ei hän tietenkään ollut vastuussa veljensä kuolemasta, poliisitkin tiesivät sen, mutta heidän oli noudatettava lakia.Isä asui pari viikkoa kotonani. Joka kerta, kun meidän piti lähteä viemään arkkua kotimaahan, jouduimme kääntymään satamasta takaisin, koska isä ei kestänyt ajatusta vaimonsa kohtaamisesta. Miten hän oikein pystyisi sanomaan poikien äidille: ’Toinen lapsistamme on kuollut, ja toinen on vankilassa syytettynä veljensä kuolemasta.’ Heillä ei ollut muita lapsia.Tällaiset tarinat jäävät mieleeni. Se voimattomuuden tunne, kun joudun todistamaan jotain epäoikeudenmukaista enkä voi tehdä asialle mitään.”