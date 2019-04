Sunnuntai

Kalifaatin raunioilla

Oveen koputettiin puoli kahdelta yöllä. Rouva Wadha Muhammed meni avaamaan ja näki kuusi huppupäistä miestä. He veivät mukanaan rouva Muhammedin aviomiehen. Rouva Muhammed asuu Atallan kylässä Syyrian koillisosassa. Hänellä on pieni talo, jossa on yksi huone. Seinät ovat harmaata sementtiä.