Jos ei osaa sijoittaa nuijasotaa oikealle vuosisadalle, ei pidä saada Suomen kansalaisuuttakaan

ihmisille alkaa tulla kaikenlaisia kremp­poja ja ongelmia, ja yksi niistä on se, että he eivät osaa enää sijoittaa nuijasotaa oikealle vuosisadalle.Kun koulun historiantunneista rupeaa olemaan vuosikymmeniä, menevät Vaasa-suvun hallitsijat yhdeksi mössöksi ja isojako sekoittuu isovihaan. Mitä tapahtui Parolannummella kesällä 1863? Mikä on yhdistys- ja vakuuskirja? Kysy aikaansa seuraavalta koulutetulta keski-ikäiseltä suomalaiselta ja katso, kuinka hän haparoi.itsekin takellellut nuijasotani kanssa vielä vuosi sitten. Mutta jos Britannian brexit-kriisi on jotain opettanut, niin sen, että tavallisen kansalaisen kannattaa pitää omaa tietotasoaan yllä. Henkilökohtainen henkinen huoltovarmuus (HHH) rakentuu sille, että tiedämme, mistä tulemme, keitä olemme ja minne emme ainakaan halua mennä. Brexitin takia olen ruvennut kertaamaan – en Britannian vaan Suomen historiaa. Kun Euroopassa ja maailmassa on tuuliset paikat, kannattaa kartoittaa omat juuret ja vaalia niiden vuosihoitoa.Nykyään on muotia väheksyä perinteistä historianlukua vuosilukuineen ja sotineen. Menneestä nostetaan sähäköitä henkilöhahmoja, ja ainakin Britanniassa kiinnostus kohdistuu siihen, mitä ennen syötiin ja kuinka pukeuduttiin. Olen toki itsekin kiinnostunut keittiön ja vaatekaapin historiasta, mutta perustaksi tarvitsee menneisyyden ruisleipää: vuosilukuja ja kehityskaaria.Jos joku herättää nyt keskellä yötä ja vaatii viiden virkkeen tiivistystä nuijasodasta, pystyn pajattamaan vastauksen puoliunessa ja nukahtamaan uudelleen itsetyytyväinen hymy huulillani.lähestyessä moni EU-kansalainen on hakenut Britannian kansalaisuutta. Kansalaisuus ei irtoa ilman erilaisia testejä, joista yksi on brittiläistä elämäntapaa ja perinteitä mittaava monivalintakoe. Asiaan kuuluu, että kokeen historiakysymyksistä ei selviäisi kylmiltään kukaan koulutettu perusbritti.Koe takaa sen, että tuoreilla Britannian kansalaisilla on tuoreemmat nippelitiedot Britannian historiasta kuin syntyperäisillä briteillä. Haluan saman testin mitä pikimmiten myös Suomeen. Jos ei osaa sijoittaa nuijasotaa oikealle vuosisadalle, ei saisi Suomen kansalaisuuttakaan. Idea voi kuulostaa julmalta. Mutta ajatelkaa hyötyjä. Tuore Suomen kansalainen voi aloittaa uuden elämänsä rinta rottingilla ja terveellä ylemmyydentunnolla: minäpä tiedän, mitä täällä tehtiin 1500-luvun lopulla.viikolla uutisoitiin, että yhteispohjoismaisen taisteluasun valmistus on menossa ulkomaille (HS 10.4.). Suomalaiset valmistajat jäävät nuolemaan näppejään. Itsekin tyrmistyin. Osaavatko ulkomaalaiset edes tehdä taisteluasuja Suomen sotilaille? Mitä jos taustalta löytyy hybridivaikuttamisen sartoriaalinen muoto eli kavala räätälöimisvaikuttaminen: asuihin ei tule taskuja, mutta sivusaumoihin ommellaan välkkyvät paljetit?Sitten havahduin: onhan meillä sentään pohjoismainen yhteistyö. Toisin oli ennen, kun tanskalaiset järjestivät Tukholmassa verilöylyn ja katkoivat ruotsalaisten kauloja. Sekin on Suomen historiaa. Suomen historia on suomalaisille tärkeämpää kuin minkään muun maan historia, koska se selittää juuri suomalaista nykypäivää. Ja juuri siksi sitä tulee tutkia, lukea ja harrastaa.